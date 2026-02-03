Las lujosas vacaciones de Camila Galante y sus tres hijos sin Leandro Paredes: playa, relax y diversión en el hotel

Camila Galante volvió a captar la atención en redes sociales al mostrar detalles de sus lujosas vacaciones de verano junto a sus tres hijos. Lejos del ritmo cotidiano y sin la compañía de Leandro Paredes, la influencer apostó por un viaje enfocado en el disfrute familiar, el relax y las experiencias pensadas especialmente para los más chicos.

A través de varios carruseles en Instagram, Camila Galante dejó ver cómo transcurrieron sus días en el Caribe, en un exclusivo hotel frente al mar. Bajo la frase “momentos mágicos, gracias”, compartió imágenes que reflejan una combinación perfecta entre playas paradisíacas, propuestas recreativas y una conexión genuina con sus hijos.

Un viaje lleno de diversión familiar

Durante su estadía, Camila Galante y los chicos disfrutaron de las playas de México, además de las comodidades de un resort pensado para el descanso y el entretenimiento. Las imágenes muestran a los niños participando de distintas atracciones temáticas inspiradas en personajes icónicos como Bob Esponja, las Tortugas Ninja y los Rugrats, lo que sumó un componente lúdico y colorido a la experiencia.

Uno de los destinos destacados fue Isla Mujeres. Lejos de exhibir un lujo ostentoso, Camila Galante eligió mostrar una faceta más cercana: juegos, sonrisas y momentos simples que refuerzan su rol de madre presente y cómplice. El viaje, aunque exclusivo, estuvo claramente atravesado por el disfrute de los más chicos y la creación de recuerdos compartidos.

Un estilismo de verano que no falla

El estilismo de Camila Galante acompañó a la perfección el clima de vacaciones. Fiel a una estética fresca y natural, apostó por un conjunto monocromático en tonos pastel, compuesto por un top tipo bikini de líneas simples y un short de cintura alta con caída suave. La elección transmite comodidad y elegancia sin esfuerzo, ideal para un entorno de playa y hotel.

El look se completó con un sombrero bucket en tono neutro, que sumó un aire moderno y funcional frente al sol. El cabello suelto y lacio reforzó la impronta relajada, mientras que los pies descalzos terminaron de sellar un outfit pensado para disfrutar, donde la estética acompaña al descanso y confirma que Camila Galante domina como pocas el arte del estilo effortless de verano.