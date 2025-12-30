Así es la casa de Leandro Paredes y Camila Galante: pileta climatizada, sala de juegos personalizada y lagos artificiales

Leandro Paredes y Camila Galante encontraron en un barrio privado el lugar ideal para levantar su casa, un espacio que combina pileta climatizada, sala de juegos personalizada y lagos artificiales. La residencia se integra con el entorno natural y ofrece ambientes pensados para la vida familiar, con áreas que permiten disfrutar y acompañar la rutina diaria.

La increíble propiedad de Leandro Paredes y Camila Galante: pileta climatizada y lagos artificiales

Leandro Paredes y Camila Galante eligieron un proyecto arquitectónico que incluye pileta climatizada, sala de juegos personalizada y lagos artificiales. La vivienda se destaca por su diseño moderno y por la amplitud de sus espacios, concebidos para disfrutar en compañía y adaptarse a las necesidades de cada integrante de la familia.

Leandro Paredes, Camila Galante y sus hijos

La residencia del campeón del mundo y la influencer está ubicada en un barrio privado que combina dos lotes y seguridad con paisajes verdes. Alrededor de la propiedad se pueden apreciar distintos espejos de agua artificiales, aportando un aire sereno y generando un entorno ideal para la vida cotidiana. El diseño del lugar busca integrar la naturaleza con la arquitectura, ofreciendo vistas abiertas.

Uno de los puntos más destacados de la residencia es la pileta climatizada. Este espacio permite disfrutar del agua durante todo el año, sin importar la estación. Con un diseño moderno y funcional, se integra a la perfección al jardín de Leandro Paredes, convirtiéndose en el centro de las reuniones familiares y encuentros sociales.

Camila Galante

En algunas de las imágenes que compartió Camila Galante en su cuenta de Instagram, muestra un adorno en particular que le llamó la atención a sus seguidores. Además de un pequeño espacio de hidromasaje pensado para el disfrute, en el fondo de la imagen se pudo ver una estatua de estilo budista.

Camila Galante

La sala de juegos personalizada de la casa de Leandro Paredes y Camila Galante

La sala de juegos es otro de los ambientes que llama la atención. Pensada para los hijos de Leandro Paredes y Camila Galante, cuenta con mobiliario adaptado, juegos interactivos y detalles que la convierten en un espacio único. La personalización de este ambiente refleja la importancia que la familia le da al entretenimiento y al tiempo compartido.

Sala de juegos de Leandro Paredes

La casa se caracteriza por la amplitud de sus ambientes. Los espacios comunes, como el living y el comedor, fueron diseñados para integrar a la familia y permitir reuniones cómodas. La cocina, moderna y equipada, se conecta con el resto de la casa y se convierte en un punto de encuentro cotidiano.

El diseño arquitectónico de la residencia de Camila Galante busca una conexión constante con el entorno. Grandes ventanales permiten que la luz natural ingrese en cada ambiente y que las vistas al jardín y los lagos artificiales formen parte de la vida diaria. Las galerías y terrazas amplían las posibilidades de uso, generando espacios para descansar, compartir con familia y amigos.

Camila Galante

La casa de Leandro Paredes y Camila Galante en un barrio privado reúne diseño moderno, espacios amplios y detalles que la convierten en un lugar único. La pileta climatizada, la sala de juegos personalizada y los lagos artificiales son protagonistas de un hogar que combina naturaleza, seguridad y confort.

VDV