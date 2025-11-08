Adiós al vestido clásico: Pampita impone el negro de cuero como nuevo básico elegante

La primavera-verano 2025/2026 encontró en Pampita a su principal referente de tendencias, y esta vez, la top model decretó el regreso triunfal del tradicional vestido negro de cuero como la opción más sofisticada y moderna para cualquier velada. La modelo reafirmó su posición inamovible como referente del mundo de la moda al asistir al exclusivo evento de alta costura Salta Fashion Sunset. Este encuentro, que tiñó de elegancia el atardecer del cerro San Bernardo en el restaurante El Baqueano, reunió a diseñadores consagrados -como Benito Fernández- y a la conductora como fuente indiscutible de belleza.

Pampita deslumbró en Salta con un look total black

Carolina “Pampita” Ardohain no solo fue una invitada de honor, sino una pieza central del evento, sumándose a la pasarela para interactuar con los diseñadores y saludar al numeroso público presente, generando uno de los aplausos más fervorosos de la noche. Visiblemente complacida con la calidez de los salteños, la fashionista compartió su entusiasmo: “Me encanta compartir con la gente, mirarnos a los ojos y conocernos. Es maravilloso poder hacerlo en un lugar tan lindo”. Su presencia en Salta consolidó la cita como un punto clave para las tendencias que dominarán la temporada entrante.

Pampita | Instagram

La declaración de estilo más potente de la noche provino de su atuendo, que marca la utilización de un nuevo básico elegante. En una producción reciente compartida en sus redes, Pampita deslumbró con un vestido total black de cuero bien ceñido al cuerpo para resaltar la figura femenina. Una prenda que apuesta firmemente por la feminidad y la sofisticación. La falda de largo 3/4, cayendo justo por debajo de la rodilla, aporta un aire de formalidad contemporánea a la tela.

El diseño del torso complementó la silueta ceñida con un enfoque minimalista: la pieza no tiene mangas y presenta un sutil y sugerente tajo vertical que recorre la zona del corazón hasta el hombro izquierdo, creando una impactante línea visual. En cuanto a los accesorios, la presentadora optó por la austeridad, llevando una estética sobria, y no llevó accesorios tales como cadenitas ni aritos, dejando que el cuero y el diseño fueran los protagonistas absolutos.

Pampita apuesta por un estilo minimalista

Para estilizar su silueta, la elección de los zapatos fue estratégica: Pampita llevó sandalias de tacos anchos altos con tiras plateadas llenas de brillo; un toque de glamour que contrastó con la sobriedad del material del vestido. Su beauty look acompañó la tendencia de la naturalidad con volumen: lució un peinado al natural con su cabello largo con ondas que aportan forma y movimiento. El maquillaje, con piel luminosa y labios en tonos nude, se centró en la mirada, donde un delineado negro con máscara de pestañas a tono le aportó una expresión penetrante ideal para el evento nocturno.

La modelo también hizo hincapié en el equipo de estilistas que la acompaña, fundamental para lograr esta impecable apariencia tras un viaje. Expresando su gratitud, afirmó: “Tengo un gran equipo. Hace unos minutos estaba bajando del avión con jean y remera, pero tengo gente talentosa que me maquilla y peina. Siempre me rodeo de profesionales que me ayudan a brillar”. A esto, complementó: “Feliz por la invitación y porque nos tocó una tarde espectacular, sin lluvia, con un clima divino”.

Pampita | Instagram

De esta manera, la presencia de Pampita en el Salta Fashion Sunset con su imponente look logró consolidar al vestido cuero negro como el nuevo básico elegante de la temporada, una tendencia que se perfila a ser uno de los infaltables en este verano 2025/2026. El mismo no sólo aporta un guiño de elegancia, sino también promete robarse todas las miradas.

NB