De India Ortega a Pampita y Marta Fort: los mejores looks de una mega gala solidaria en el Hipódromo de Palermo

El Hipódromo de Palermo se vistió de gala en la 14° edición del Prix Baron B – Édition Solidarité, una noche donde Pampita, Marta Fort, India Ortega, Chloé Bello, Flor Torrente, Carolina Oltra, Lizardo Ponce y Flor Arriola, entre otras figuras, deslumbraron con sus looks. El evento, que este año destinó lo recaudado a Fundación Huésped, organización que desde 1989 trabaja por el acceso a la salud y los derechos humanos, volvió a unir moda y solidaridad en una velada que brilló dentro y fuera de la alfombra.

De India Ortega y Marta Fort a Pampita y Flor Torrente: los mejores looks de una mega gala solidaria en el Hipódromo de Palermo

India Ortega apostó por un impactante conjunto bordó diseñado Marian Saud, confeccionado en transparencias y brillos. El top, de cuello halter y profundo escote hasta la cintura, combinó sensualidad y sofisticación, mientras que la falda al cuerpo acentuó su porte estilizado. Con el pelo lacio y maquillaje de acabado luminoso, India completó un look moderno y poderoso. A su lado posó su hermano Bautista, impecable en traje negro clásico, camisa blanca y corbata fina, acompañando la postal familiar con un estilo sobrio y elegante.

Una de las más elegantes de la noche fue Chloe Bello, con un diseño de Camila Romano. Llevó un vestido blanco en satén de seda italiano, con recortes diagonales y escote profundo. Inés Artagaveytia, otra diosa en blanco y plata, con un espectacular diseño del gran Javier Saiach.

India y Bautista Ortega

Marta Fort deslumbró en la alfombra negra con uno de los looks más impactantes de la noche, también creado por la diseñadora Marian Saud. La influencer apostó por un vestido negro completamente bordado en brillos y transparencias estratégicas que recorren todo el cuerpo. Con un profundo escote geométrico y una falda con tajo lateral que realza sus piernas, el diseño fusiona dramatismo y alta costura. El estilismo se completó con una corona de apliques negros, además de makeup intenso y stilettos a tono, consolidando a la hija de Ricardo Fort como una de las más audaces y elegantes de la gala.

Marta Fort

Pampita volvió a imponer su sello de glamour con un deslumbrante vestido plateado de Marcelo Giacobbe, íntegramente bordado en pailletes que reflejaban la luz con cada movimiento. El diseño incluye un profundo tajo lateral y una espalda descubierta con tiras brillantes, detalles que aportaron un toque de sensualidad sofisticada. Completó el look con sandalias al tono y un beauty look radiante y natural que dejó todo el protagonismo en el vestido.

Pampita y Martín Pepa

Flor Torrente aportó una cuota de elegancia minimalista con un vestido negro de Lacoste. La prenda, de manga larga y con un sutil escote frontal en forma de lágrima, combinó sobriedad y sensualidad sin perder el sello deportivo-chic característico de la firma. Para elevar el look, sumó un collar joya XL que enmarcó la zona del cuello y un peinado tirante con ondas al estilo finger waves, de inspiración retro. Completó el outfit con una cartera metálica plateada y stilettos a tono.

Flor Torrente

Todos los looks de la mega gala solidaria en el Hipódromo de Palermo

Chloé Bello

Cami Orsi

Carolina Oltra

Zuzu Coudeau

Lizardo Ponce

Flor Arriola

Marcelo Figueiras y María Laura Leguizamon

Soledad Ainesa

Facundo Pieres

Sofía Zamolo y José Félix Uriburu

Helena Otamendi y Gege Neumann

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski

Inés Artagaveytia y Santiago Loza

Imán Kaumann

Lali Nicolini y Joti Harriague

Alejo Lagouarde

Jose Valosen

Fotos: Carlos Cervetto - CARAS