El disruptivo look de María Vázquez con fusión de estampados y tendencias

María Vázquez impone su propio sello a la hora de vestirse y combinar prendas. En esta oportunidad, la empresaria deslumbró con un look poco convencional que mezcla estampados, tendencias y detalles que rompen con las reglas clásicas del estilismo y reafirman su capacidad para armar propuestas elegantes y repletas de personalidad.

María Vázquez redefine el estilo chic con un look impactante

María Vázquez volvió a confirmar su lugar como referente de estilo con una apuesta jugada y sofisticada. Se trata de un look que sale de lo tradicional para fusionar estampados con distintas tendencias, sin perder elegancia ni identidad.

Tal como se puede ver en las imágenes que subió a su red social de Instagram, donde cautivó a todos sus seguidores, la modelo eligió una base que, a simple vista, podría parecer clásica, pero que en su ejecución se vuelve audaz. La protagonista del outfit es una camisa de estampa vichy en tonos rojizos, un print tradicionalmente asociado a lo campestre y lo romántico.

María Vázquez

Sin embargo, lejos de llevarlo en su versión más predecible, María Vázquez lo resignificó a través de detalles que elevan la prenda: cuello con terminación blanca en contraste, mangas con puños amplios y bordados delicados que aportan un aire vintage y sofisticado.

El verdadero giro estilístico aparece en la parte inferior. María Vázquez rompe con cualquier lógica conservadora al sumar un pantalón de corte amplio con estampa floral multicolor. Este mix de prints como cuadrillé y flores podría resultar excesivo, pero en su caso está ejecutado de manera acertada ya que ambos diseños dialogan dentro de una misma paleta cálida y terrosa, lo que genera armonía visual y un look ideal para el día.

María Vázquez

El pantalón que eligió para acompañar esta prenda es de silueta wide leg, una tendencia que equilibra el conjunto. Su caída fluida contrasta con la estructura de la camisa, aportando movimiento y modernidad. Además, el tiro alto estiliza su figura y el estampado floral aporta un guiño chic a la pieza.

Del cinturón a la cartera: los accesorios que potenciaron el look de María Vázquez

Otro elemento a destacar del look de María Vázquez es el cinturón de cuero marrón con hebilla protagonista, que marca la cintura y une la camisa con el pantalón. Los accesorios cumplieron un rol clave en su atuendo, logrando mantener la coherencia estética con una selección fashionista.

María Vázquez

Por un lado, los anteojos de sol con forma de corazón suman un guiño lúdico y femenino, y por el otro, los zuecos de cuero en tono suela refuerzan el espíritu glam chic que atraviesa todo su estilismo. Este tipo de calzado, cómodo y con impronta artesanal, se alinea con una de las tendencias más fuertes: el regreso de lo funcional con estética cuidada.

El escenario elegido por María Vázquez para mostrar su look en un establo y en alguna de las fotos hasta posa junto a su caballo de color negro. Este entorno rústico con madera y fardos potencia el concepto estético que la top model buscó transmitir. Asimismo, deja ver otro complemento que acompañó su vestimenta: una cartera marrón de formato rígido y con estilo minimalista.

María Vázquez

Este bolso estructurado de líneas simples y forma cilíndrica, que remiten a la estética clásica y atemporal, mantiene un equilibrio perfecto entre lo funcional y lo estilístico, sin robar protagonismo al mix de estampas. También, al ser un diseño de acabado liso y sin excesos de herrajes aporta calidez y coherencia cromática.

De esta manera, el disruptivo look de María Vázquez con fusión de estampados y tendencias se llevó todos los halagos en la red social, y confirmó una de las claves del estilo actual de la conductora: la combinación de distintos prints, texturas y guiños clásicos reinterpretados desde una mirada moderna.