Susana Giménez no va a los Martín Fierro y reveló el motivo con un particular audio

Luego de una noche a puro homenaje y emoción en los Martín Fierro de la Moda, Susana Giménez sorprendió al anunciar que no será parte de la emisión de los Martín Fierro 2026 el próximo 18 de mayo, que premiará a la televisión nacional. La diva es una de las invitadas estelares en este evento y su ausencia genera gran repercusión, pero además lo anunció ella misma con un audio que generó repercusiones.

El anuncio de Susana Giménez en formato audio

Susana Giménez es una de las históricas figuras de la industria argentina, cuya presencia es de gran relevancia en los eventos. Así lo demostró al decir presente en la reciente premiación del Martín Fierro de la Moda, allí fue homenajeada con un desfile en su honor por ser ícono de la moda durante los más de sus 50 años de carrera. Con emoción, orgullo y alegría, la diva se llevó su galardón.

Por este motivo, ante el anuncio de los nominados para el Martín Fierro 2026, se generó gran especulación sobre cómo será el evento este año que tiene fecha de realización para el 18 de mayo. Entre los temas que se generaron alrededor, uno de ellos fue sobre los invitados confirmados que serán parte de la gala y el nombre de Susana Giménez resonó fuertemente.

Fue Ángel de Brito en LAM (América) quien puso en duda la presencia de la diva, y no dudó en obtener información de primera mano y en vivo le consultó a la conductora, mediante un mensaje de WhatsApp. Poco tardó Susana Giménez en contestarle y fue mediante un audio, que el conductor no dudó en exponer al aire. "Me estoy yendo a Punta del Este, no trabajé en este año, no estoy nominada, ¿para que voy a ir?", lanzó.

Y con total sinceridad, agrego: "No tengo ganas, estoy cansada. No quiero ir sinceramente, además no tengo por qué si no estoy nominada". Además, indicó que pese a que sabe que será criticada por su decisión, la mantendrá ya que estará en Uruguay. Recientemente, Susana estuvo en la Argentina y en su estadía asistió a diversos eventos y se cansó, por lo que decidió relajarse y no realizar más presencias, eso incluye el Martín Fierro.

Lo cierto es que pese a que faltan varios días para el gran evento, Susana Giménez se mostró firme con su decisión al no asistir a los Martín Fierro. Con un particular audio, la diva se mostró agotada por su semana en la Argentina, que la llevó a tomar esta decisión.