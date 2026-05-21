Las mejores fotos de las vacaciones de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Italia

El futbolista Nicolás Tagliafico decidió aprovechar los días previos al Mundial para desconectar y recargar energías en Italia, junto a su novia, la empresaria Caro Calvagni. La pareja eligió un destino paradisíaco en la península europea para sus mini vacaciones, donde disfrutaron de la belleza de los paisajes y del clima cálido.

Las mejores fotos de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Italia

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni aprovecharon estos días para desconectar de la rutina y disfrutar de la magia de Italia. La empresaria compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram donde se puede apreciar la belleza natural y arquitectónica del país, además de momentos íntimos entre la pareja, que reflejan la sencillez y la felicidad que sienten juntos. La tranquilidad del lugar parece ser el escenario ideal para que el futbolista se relaje antes de afrontar una competencia tan importante. "La dolce vita", escribió junto a las imágenes.

Caro Calvagni en Italia

Las fotos mostraron las vistas impresionantes de la costa y el entorno natural que rodea el lugar donde se alojan. En ese contexto, la pareja se encuentra disfrutando del sol y la buena comida. Pero eso no es todo, también tuvieron clases de yoga y sesiones de masajes que funcionan como ser el cierre perfecto para una preparación mental y física de cara del Mundial 2026 que comenzará en 20 días.

Así son las vacaciones de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Italia

Así se prepara Nicolás Tagliafico para el Mundial

Caro Calvagni captó un momento clave de sus mini vacaciones que resume lo bien que la está pasando la pareja. En dichas fotos se puede ver a Nicolás disfrutando de un desayuno con tostadas, palta, jugo de naranja y frutas, mientras contempla el mar. La escena refleja la calma y la felicidad que ambos están viviendo en este descanso previo a la competencia mundial.

Nicolás Tagliafico en Italia

Los seguidores de Nicolás Tagliafico no tardaron en elogiar la decisión del jugador de tomarse un tiempo para sí mismo y su pareja. Muchos destacaron que estos pequeños momentos de descanso son fundamentales para mantenernos motivados y enfocados en los objetivos. La escapada a Italia se convirtió en una pausa necesaria que seguramente le dará fuerzas para el desafío mundial que se aproxima.