La infalible y sencilla receta de cocina de Caro Calvagni: risotto con hongos y pollo

Caro Calvagni sorprendió a todos sus seguidores al mostrar sus dotes culinarios. La esposa de Nicolás Tagliafico realizó un video en sus redes sociales donde compartió una su infalible y sencilla receta de cocina para crear un plato lleno de sabores, nutritivo y con pocos ingredientes, apostando a la cocina minimalista. Para ello, encendió la cámara de su celular y, con un registro casero, dejó plasmada su técnica gastronómica digna de imitar.

La receta minimalista de Caro Calvagni con

Caro Calvagni lleva a cabo una vida atravesada por rutinas de ejercicios físicos que forman parte de su filosofía de vida, lifestyle. Es por ello que es ella misma quien prepara sus alimentos para sumar todas las calorías y nutrientes que su cuerpo necesita debido a las demandas deportivas. En esta oportunidad, utilizó su cuenta de TikTok para compartir un menú simple, fácil y rico. “Me estoy por preparar uno de mis platos favoritos y se los quería mostrar. Yo lo hago muy light, pero ustedes lo pueden adaptar como quieran”, exclamó la influencer antes de poner manos a la obra.

Caro Calvagni | Instagram

Ingredientes:

Arroz para risotto

Caldo

Cebolla

Champiniones

Queso rallado

Vino blanco

Aceite de oliva

Sal y Ajo

Receta de Risotto con hongos y pollo de Caro Calvagni | TikTok

Preparación:

Para comenzar con la preparación, Caro Calvagni utilizó una olla con agua hirviendo y le agregó un cuadradito de caldo de hongo. “Puede ir también el de verdura”, explicó dejando que cada comensal vaya conformando el plato con los sabores que más se adapten a su paladar. Mientras se fusiona el líquido con el cuadradito de caldo, en una sartén colocó un poquito de aceite de oliva y sofrió una cebolla cortada en “Juliana”, cocinando el vegetal, pero sin dejarla dorada. Una vez logrado el punto de cocción, agregar los champiñones y saltearlos con la cebolla.

En este marco, la diseñadora hizo un paréntesis y le añadió pollos en cubitos. “El risotto de hongos no lleva pollo, pero yo siempre a mis comidas le agrego proteínas. Esto lo cocino a parte y se lo agrego al arroz una vez que está hecho y las verduras están casi hechas”, contó revelando su truco infalible para sumar alimentos que ayuden a su metabolismo y a fortalecer sus músculos.

Receta de Risotto con hongos y pollo de Caro Calvagni | TikTok

Una vez que las verduras estén cocidas, agregar dos puñados de arroz y echarle un poquito de caldo “hasta cubrirlo”. “Lo dejamos así y vamos chequeando el punto del arroz y le vamos agregando agua si se necesita más”, añadió la joven empresaria. Aunque no reveló el tiempo estimado en el que debe cocinarse, señaló que a ella le gusta que el grano de arroz adquiera una textura cremosa. Así, una vez logrado el punto ideal, se dispuso a añadir el pollo y mezclar todos los ingredientes. Finalmente sumó queso muzzarella para añadir aún más cremosidad y queso rallado como broche de oro.

“A mí me encanta la pasta, me encanta el arroz, me encanta el risotto… es una de mis comidas favoritas”, fue la frase con la que Caro Calvagni cerró su posteo culinario. De esta manera, compartió una faceta desconocida en ella, donde dejó en claro su versatilidad a la hora de resolver situaciones y planificar por ella misma el menú diario.