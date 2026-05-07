Así es la rutina de vida de Caro Calvagni y Nico Tagliafico en Francia: controles veterinarios, reuniones y "mucho amor"

Desde que Caro Calvagni y Nico Tagliafico están radicados en Francia a causa de los compromisos laborales del defensor, las redes sociales se convirtieron en una herramienta para dialogar con su comunidad digital y mantener el contacto con quienes día a día siguen las dinámicas de la pareja. En este marco, tras disculparse por estar “desaparecida”, la diseñadora abrió las puertas de su intimidad y mostró cómo es la rutina de vida que mantiene con su esposo.

El día a día de Caro Calvagni y Nico Tagliafico

A mediados de abril, Caro Calvagni regresó a Europa tras haber estado varias semanas en Argentina cumpliendo con una ajetreada agenda laboral. El reencuentro con su marido y sus mascotas -dos bulldog francés- quedó registrado en su cuenta personal de Instagram donde deslizó algunas postales en las que el romanticismo y los momentos de ternura fueron los verdaderos protagonistas.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico junto a sus perros | Instagram

No obstante, su actividad en las plataformas digitales comenzó a disminuir y se dejaron de apreciar publicaciones e historias diarias. Consciente de que su imagen genera interés en la web, la empresaria apareció y explicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a tomar distancia. A través de un posteo compuesto por cuatro imágenes simultáneas, la creadora de contenido dejó en claro todos los quehaceres que le ocupa tiempo completo.

En primer lugar, se observa una fotografía en la que está manteniendo un encuentro virtual de trabajo. “Con muchas reuniones”, escribió mientras que en su laptop aparecía abierta la ventana de la plataforma zoom y su imagen que capturaba ese momento. En otra de las instantáneas dejó registrado el paso en la veterinaria.

Allí, aparece la presencia de Nico Tagliafico quien sostiene a su perrito Pepu al mismo tiempo que el especialista revisa sus patitas. “Haciendo controles anuales a los bebés”, describió, al mismo tiempo que agregó: “Háganle los controles a sus perros para prevenir cualquier cosa”.

Un día en la vida de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico | Instagram

Caro Calvagni y Nico Tagliafico: un espacio para el amor y el ocio

Para el matrimonio no todo es cumplir obligaciones. Caro Calvagni y Nico Tagliafico también crean espacios para compartir tiempo de calidad alejados de cualquier tipo de distracción que los lleve a desconectarse entre sí. Así, entre “mates y mucho amor”, la creadora de contenidos tomó registro de las tardes donde el deportista de selección y ella disfrutan de una costumbre bien argentina pese a estar a cientos de kilómetros de su tierra natal.

Para concluir con su collage de historia, la última fotografía estuvo conformada por una foto de ella frente al espejo tras finalizar su exigente rutina de entrenamiento. “Ando desaparecida, o mejor dicho, sin compartir tanto”, expresó dejando en claro que su prioridad absoluta se basa en el bienestar de su matrimonio -incluidos sus perrihijos-, sus proyectos laborales y su estado físico.

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Así, entre un calendario ajustado en el que combina ocio, trabajo y actividades domésticas, Caro Calvagni se hizo un breve espacio para mantener el contacto con sus más de 984 mil seguidores. De esta manera, demuestran que, más allá de la exposición pública y las exigencias profesionales, lograron construir en Francia una rutina equilibrada donde el trabajo, el cuidado de sus mascotas y los pequeños rituales cotidianos ocupan un lugar fundamental.

NB