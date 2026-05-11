Así nació el amor entre Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico: una "historia random" y un mensaje que cambió sus vidas

Caro Calvagni y Nicolas Tagliafico son uno de los matrimonios más consolidados de la scaloneta. Más allá de que ambos se mantienen lejos de los escándalos mediáticos, juntos lograron entablar no solo una familia con dos perrhijos, sino que también encabezan proyectos en común abriéndose paso en el mercado financiero. No obstante, la joven diseñadora conformó una comunidad digital donde suele hablar de algunos de los pormenores de su vida y de su matrimonio junto al campeón del mundo. Esta vez, contó el story time de cómo se conocieron, quién encaró a quién y cuál fue el mensaje que cambió sus vidas.

La historia de amor de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

A través de un posteo que realizó en su perfil de TikTok, Caro Calvagni aprovechó que cumplía aniversario con Nicolás Tagliafico y reveló cómo lo conoció. Además de reconocer que con su marido tienen “muchos aniversarios”, una de las fechas más importantes para la pareja es, sin dudas, el día en el que se conocieron. “Estaba soltera y de vacaciones en la facu. Me acuerdo perfecto porque tenía muchísimo tiempo libre y una tarde estaba sola, aburrida en casa, cuando mi mamá me dijo que iba a merendar con una amiga y me preguntó si quería acompañarla. La verdad es que yo me llevaba bien con ella, así que acepté sin imaginarme todo lo que iba a pasar después”, comenzó diciendo.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Según contó, esta mujer tenía una hermana que estaba en pareja con un jugador de Banfield, y que casualmente era compañero del defensor. “Hay un chico que me parece divino, te lo voy a mostrar”, fue la frase con la que la celestina le introdujo el perfil del jugador. No obstante, manifestó que no tenía muchas expectativas ya que ella no pertenecía a ese universo: “Primero, porque no tenía idea de fútbol, y segundo, porque creía que alguien así jamás me iba a dar bola. Pero ella agarró la computadora, puso su nombre en Google y empezó a mostrarme fotos. Yo le decía: ´Sí, obvio, es divino…´”.

Esa tarde de verano de 2014, la empresaria dio un paso importante dando inicio a una historia que perdura. “Antes de irme me insistió con que lo siguiera en Facebook, que en ese momento era la red social que más se usaba. Le hice caso, lo seguí y me fui. Pero a la hora me llegó la notificación de que me había aceptado la solicitud. Obviamente, llegué a mi casa y le stalkeé absolutamente todo el perfil: fotos, publicaciones, comentarios… y ahí sí, me empezó a gustar”, señaló.

Nico Tagliafico y Caro Calvagni | Instagram

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico: del coqueteo en redes al matrimonio sin escalas

Si bien Nicolás Tagliafico le había aceptado el seguimiento, Caro Calvagni fue quien tuvo que romper el hielo. “Lo gracioso es que él no me hablaba. Pasaban los días y nada. Eso sí: empezaron a aparecer likes en fotos viejas, así que claramente también me estaba mirando el perfil a mí. Después de más o menos una semana sin que arrancara conversación, dije: ´Bueno, ya fue, no tengo nada que perder´”, resaltó.

Es por este motivo, que fue ella misma quien abriera el chat: “Una noche, como a las dos de la mañana y sin poder dormir, le mandé un simple: ´Hola, ¿cómo estás?´”, reveló orgullosa de haber sido ella la que diera el paso inicial. Sin embargo, la respuesta tardó en llegar: “En ese momento no respondió, pero al día siguiente me desperté con un mensaje suyo. No recuerdo exactamente qué decía, pero desde ahí empezamos a hablar todos los días. Al segundo día ya me pidió el WhatsApp y nunca más nos separamos”.

Nico Tagliafico y Caro Calvagni | Instagram

Finalmente, puso en manifiesto una acción que a ella la terminó de conquistar. “Además, hay un detalle que para mí sumó mil puntos: me invitó a almorzar. No sé, me pareció distinto”, sostuvo. Por su parte la joven cerró este clip con una sentida reflexión sobre las conexiones álmicas y el destino: “Y así, de la manera más random e inesperada, empezó nuestra historia. Hoy, después de diez años juntos, seguimos felices y cada vez que lo cuento pienso que realmente tenía que pasar sí o sí”.

En la actualidad, Caro Calvagnio y Nicolás Tagliafico llevan cuatro años de casados y más de una década juntos. Con proyectos en común, éxito en sus respectivas carreras y una vida dedicada al acompañamiento mutuo, la pareja es una de las más queridas del ambiente deportivo y de los fanáticos que celebran con ellos el amor.

NB