Stephanie Demner mostró la nueva decoración de su casa que comparte con Marcela Kloosterboer

En las redes sociales, Stephanie Demner sorprendió a sus seguidores con la nueva decoración de su hogar. La modelo publicó un video en su cuenta de Instagram donde reveló en detalle la renovación del living exterior en el balcón de su habitación. Sin embargo, lo que llamó la atención es la coincidencia con la actriz Marcela Kloosterboer.

Así es el nuevo balcón de la habitación de Stephanie Demner

En su red social, Stephanie Demner dejó ver el nuevo balcón de su habitación, que ahora funciona como un lugar de descanso. Este espacio cuenta con una puerta ventana que lo separa de la parte interior del hogar, permitiendo una vista abierta y luminosa.

El living exterior de Stephanie Denmer

Dentro del espacio exterior, la modelo optó por un juego de sillones con estructura de acero en color gris, acompañados de almohadones blancos que aportan confort y elegancia. La combinación de estos elementos minimalistas crea un contraste armonioso y moderno, ideal para un ambiente que busca ser tanto elegante como relajado.

Stephanie Demner mostró la renovación del balcón de su habitación

Stephanie Demner comparte decoración con Marcela Kloosterboer

El elemento que más llamó la atención en la decoración de la ainfluencer fue una mesa ratona de estilo minimalista, similar a la que compartió hace un mes, Marcela Kloosterboeren su cuenta de Instagram. El mueble, de color gris grafito, fue construida de forma sencilla pero con un resultado estéticamente impactante. Su diseño práctico y funcional se integra perfectamente con el resto del mobiliario, aportando un toque contemporáneo y versátil a la decoración del espacio exterior.

La modelo al igual que la actriz recibió una caja con las piezas y mostró en su video que la mesa fue armada de manera fácil y rápida, fomentando la idea de que la decoración puede ser accesible. La simplicidad en la construcción y el color neutro permiten que este elemento sea adaptable a su decoración.

Stephanie Demner y Marcela Kloosterboer armando la misma mesa ratona

La nueva decoración del balcón de Stephanie Demner refleja un estilo moderno, funcional y minimalista. La combinación de elementos como el ventanal, los sillones de acero gris, los almohadones blancos y la mesa gris grafito demuestra que pocos muebles y un poco de creatividad pueden transformar un espacio en un rincón especial para disfrutar.