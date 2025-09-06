La foto que compartió Alex Caniggia y podría enfurecer a Mariana Nannis: guiño a su padre y mensaje encriptado

La escandalosa separación de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis dividió las aguas entre sus hijos en común. Mientras Charlotte Caniggia se muestra más cercana a la mediática, Alex prefiere acompañar a su padre. Esto mismo volvió a demostrar en su red social en Instagram, donde subió una significativa foto del tiempo que pasan juntos y de lo bien que se llevan.

Sin embargo, la imagen llama la atención ya que se da en medio de fuertes versiones que indican que Mariana Nannis atraviesa un complicado momento económico en Europa. Por lo que para muchos usuarios se trató de una clara provocación contra su madre.

La foto que compartió Alex Caniggia que podría enfurecer a Mariana Nannis

El encuentro familiar entre Alex Caniggia y Claudio Paul Caniggia en un restaurante de la Ciudad de Buenos Aires quedó registrado en un posteo que compartió el mediático en su red social de Instagram, donde lo siguen más de tres millones de personas. En este almuerzo al aire libre también se encontraba Venezia, la pequeña de 2 años fruto del amor entre Alex y Melody Luz.

“Tarde junto a ellos”, escribió el exfutbolista para describir el tierno momento que vivió con su hijo, su nieta y su nuera, quien decidió no salir en la foto. Por su parte, el hermano de Charlotte comentó junto a emojis de corazones rojos: "La familia". Aunque se trató de publicaciones cargadas de amor y armonía, muchos seguidores del joven opinaron que esta postal podría caer mal en Mariana Nannis, quien sigue en pie de guerra con su exmarido y mantiene total distancia de su hijo por no estar de su lado.

Claudio Paul Caniggia junto a su hijo Alex y su nieta Venezia.

De hecho, los internautas coincidieron en que no era un buen momento para subir este retrato familiar luego de las versiones que salieron a la luz sobre la mediática. Según reveló Yanina Latorre en LAM (América), Mariana Nannis ya no vive entre lujos y excentricidades, sino que ahora trabaja en una parrilla argentina en Europa.

“Cuando la encontramos trabajando, llamó a nuestro productor, lo insultó, le dijo que era millonaria y que tenía un novio con avión privado“, contó sobre su eterna rival y aseguró que al momento que Mariana es reconocida por personas que visitan el lugar gastronómico, se niega a interactuar con ellos y sacarse fotos. Por otro lado, su entorno y su propia hija Charlotte niegan que este sea el nuevo estilo de vida de Nannis aunque hace tiempo se diga que ya no es la mujer millonaria que era como cuando estaba en pareja con el padre de sus hijos.

Yanina Latorre aseguró que Marianna Nannis trabaja en una parrilla

Lo cierto es que, tras esta polémica información, aseguran que la foto que compartió Alex Caniggia podría enfurecer a Mariana Nannis y causar más rispideces entre ellos ya que no soporta verlo cerca de su exesposo ni tampoco aceptaría su relación con Melody Luz.