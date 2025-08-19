Laurita Fernández suele compartir en su red de Instagram los looks elegidos para conducir su programa "Bienvenidos a ganar" en El Nueve. Fiel a su estilo versátil y con ganas de innovar, la conductora viene apostando desde hace un tiempo a reversionar un clásico accesorio masculino y transformarlo en un detalle infaltable de sus atuendos más fashionistas.

Laurita Fernández y la reversión de cómo usar corbata como accesorio infalible de looks

Laurita Fernández mostró sus mejores looks "corbateros" y cautivó a sus millones de seguidores de Instagram. La bailarina mostró cómo llevar una corbata en clave femenina, cómo combinarlas y darles un giro trendy que transforma cualquier outfit clásico en una propuesta fresca, original y con mucha personalidad.

El primer look que lució la conductora está compuesto por un traje sastrero de tres piezas en verde manzana con estampado geométrico: chaleco, blazer y pantalón sastrero. Su estilismo se completó con una camisa blanca y una corbata estampada, que se convirtió en la verdadera protagonista de su outfit.

Como calzado, Laurita apostó por unos stilettos verdes con punta triangular que acompañan la paleta de colores del traje y estilizan la silueta. Este ítem le dio un aire fresco, divertido y canchero, mostrando una vez más su capacidad para jugar con la moda sin miedo a innovar.

Laurita Fernández

El segundo look de Laurita Fernández volvió a tener la corbata como accesorio estrella e incluyó una camisa blanca de mangas arremangadas y un corset negro. Una combinación elegante y atemporal que se potencia con el detalle de la corbata en tonos oscuros con un leve contraste rojizo, el cual también le sumó personalidad y toques modernos al look.

Laurita Fernández

El tercer look que escogió Laurita Fernández para sorprender a los televidentes y a sus seguidores es uno fresco y original: camisa a rayas verticales en tonos rosa y blanco, con un estilo relajado y clásico, que combinó con una corbata roja con estampado floral y un pantalón de jean tiro alto con efecto degastado. La corbata le agregó ese aire romántico, jugado y lúdico al outfit y no pasó desapercibida.

Laurita Fernández

Por último, Laurita Fernández se mostró con una vestimenta de oficina con guiños urbanos. En las imágenes se la puede ver con un blazer oversized en tono marrón, que combinó con una camisa blanca clásica y una corbata fina a rayas. Asimismo, sumó medias opacas en marrón chocolate y unos borcegos con taco en cuero del mismo tono, logrando una armonía de colores neutros.

Laurita Fernández

Así, la artista impuso este accesorio masculino como un nuevo "must have" de la temporada sumándolo a vestuarios con estampados florales, colores vibrantes y mezclas inesperadas. De esta manera, Laurita Fernández mostró la reversión de cómo usar corbata como accesorio infalible de looks y deslumbró a los usuarios de las redes sociales.