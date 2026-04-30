Lejos de la actuación, el exitoso negocio de Andrea Frigerio que la posiciona como empresaria

Andrea Frigerio es una de las actrices más reconocidas y queridas de la Argentina con una trayectoria que cuenta de a decenas sus proyectos, éxitos y trabajos. Sin embargo, detrás de esa imagen, mantiene también un rol empresarial muy exitoso, en un ámbito que pocos se vieron venir, pero para el que se preparó y estudió de manera intensiva. Se trata de un proyecto vinculado a la belleza y los perfumes.

Andrea Frigerio, mucho más que una actriz

Si se visitan las redes sociales de Andrea Frigerio, se puede ver una colección de sus trabajos en televisión, teatro y cine, como también todo su estilismo y conocimiento sobre la moda. Pero también tiene un pequeño apartado que llama la atención, porque debajo de los enlaces sobre sus representantes se define como directora creativa de una empresa que lleva construyendo desde hace 17 años, totalmente alejada del plano mediático y de la profesión que la hizo tan conocida.

Andrea Frigerio | Instagram

Se trata de Roses are Roses, una empresa que se dedica a la elaboración y comercialización de fragancias corporales -perfumes y colonias-, difusores de ambiente y perfuminas para textiles, con una identidad que busca rescatar lo sensorial. “Es una manera de recuperar los aromas, sabores y sonidos de mi infancia”, se puede leer en su página web, dando cuenta de un concepto que va más allá del producto y apunta a la conexión con las emociones. En 2009 abrió su primera tienda y hoy cuenta con seis.

Andrea Frigerio | Instagram

La palabra de Andrea Frigerio sobre su empresa

En una entrevista, Andrea Frigerio se refirió al proceso y las dificultades que le tocaron pasar. "Cuando empezamos en 2009 yo pensaba que iba a ser mucho más fácil, pero no. Fue como subir una montaña, el Everest, y todo en perpendicular. Después se fue haciendo más amable la pendiente”, relató, dejando en claro que el camino estuvo repleto de adversidades comerciales y propias de la competencia del mercado. También añadió que no es "nariz", "que es como se les llama a los que saben mucho de perfumes, pero sé discriminar un montón de esencias. Es un trabajo divino”,

En esa misma línea, dejó claro que lo suyo no es algo ocasional o que venga por hobby, sino que se preparó para hacerlo. Estudié biología porque quería ser perfumista”, reveló, para luego agregar: “Tengo una abuela que venía de Marsella, pero ella venía de una zona que era la que estaba cerca de las perfumerías de Francia. Ella me fue impregnando todo ese conocimiento con respecto a los perfumes”, recordó con nostalgia y gratitud.

Andrea Frigerio en CARAS

Andrea Frigerio consolida un camino en paralelo con el rubro artístico al que pertenece, donde combina sensibilidad, glamour y conexión con sus ancestros. De esta manera, construyó un espacio propio en el mundo empresarial que, con el tiempo, dejó de ser su “lado B” para convertirse en una parte central de su presente como una mujer de negocios fashionista.

NB