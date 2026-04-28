Calu Rivero mostró su nuevo cambio look con una melena a puro brillo: el antes y después

Calu Rivero decidió pasar por la peluquería de su estilista y apostar por un cambio de look que le devuelva suavidad, movimiento y bienestar capilar. Tras varios meses de exposición a las altas temperaturas por el sol propio de un verano a pura playa y disfrute, la modelo le dio prioridad absoluta a su cabello y se mostró feliz con el resultado.

La tendencia capilar que eligió Calu Rivero para renovar su imagen

La búsqueda de un cabello sano, luminoso y con movimiento fue el punto de partida del último cambio de look de Calu Rivero, quien decidió poner su melena en manos del estilista Diego Alfonso tras notar los efectos que dejó el verano en su pelo. Según reveló el propio profesional, la actriz llegó al salón con una necesidad clara: devolverle vida a su cabello luego de una temporada marcada por el sol, el mar y el desgaste natural.

Calu Rivero

“El verano te dejó tremendo pelazo, hay que darle un poco más de amor, hidratarlo y sellarlo para seguir manteniendo el largo”, le comentó Diego Alfonso durante el proceso, en un video que luego compartió en Tik Tok y que rápidamente captó la atención de miles de seguidores. Lejos de apostar por un cambio drástico, la consigna fue clara desde el inicio: conservar el largo, pero elevar la calidad del cabello.

Calu Rivero mostró su nuevo cambio look con una melena a puro brillo

“Para mí hay que sellarlo y darle un poco más de brillo”, explicó el estilista. Acto seguido, el tratamiento comenzó con un lavado profundo utilizando productos de alta gama, pensados para limpiar sin agredir la fibra capilar. Este paso fue clave para preparar el pelo antes de avanzar con el resto del procedimiento. Luego, el estilista realizó un corte sutil de puntas, eliminando las zonas más dañadas y devolviendo una terminación prolija y saludable.

En qué consistió el nuevo look de Calu Rivero

Pero el verdadero diferencial estuvo en los tratamientos elegidos. Para recuperar el brillo y la suavidad, el peluquero aplicó en el pelo de Calu Rivero una fórmula enriquecida con aminoácidos y silicona, diseñada para sellar la cutícula capilar, restaurar la textura y aportar un acabado sedoso. A esto se sumó un tratamiento hidratante específico para cabellos largos con frizz, que logra ese efecto “brillo espejo” tan buscado.

Calu Rivero mostró su nuevo cambio look con una melena a puro brillo

El resultado final dejó ver una melena visiblemente más luminosa, suave al tacto y con una caída natural que acompaña cada movimiento. En el posteo de su red social, Diego Alfonso sintetizó la esencia del cambio: “La idea es mantener el pelo largo, brillante y sin frizz, pero con movimiento y naturalidad”. Y eso fue exactamente lo que logró. Sin recurrir a cortes extremos ni transformaciones radicales, el nuevo look de Calu Rivero confirma una de las tendencias más fuertes del momento: priorizar la salud capilar como base de cualquier estilo.

A la artista se la puede ver conforme con su cambio y feliz con su decisión. Además, los usuarios de Tik Tok halagaron su nueva apariencia con mensajes como: "Divina", "Qué pelazo Calu", "Le quedó hermoso", "Diosa". Asimismo, su peluquero recibió elogios en la red social: "Eso es un estilista que ama su trabajo".

De esta manera, Calu Rivero mostró su nuevo cambio look con una melena a puro brillo y deslumbró a los internautas con un resultado natural, saludable y lleno de movimiento, reafirmando que el verdadero secreto de un buen estilismo está en el cuidado profundo del cabello.