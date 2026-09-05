La historia de amor de Carmen Barbieri y Jorge Porcel: del noviazgo a la convivencia y el gran conflicto familiar

Este sábado, Carmen Barbieri fue una de las invitadas especiales de PH, Podemos Hablar, el ciclo de entrevistas que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. Durante el programa, la conductora recordó su romance con Jorge Porcel, a raíz de la aparición del humorista en la serie biográfica de Moria Casán estrenada en Netflix. Sin esquivar el tema, la vedette sorprendió al revelar detalles desconocidos de aquella historia de amor y contó cómo fueron los años que compartieron.

Carmen Barbieri recordó su intensa historia de amor con Jorge Porcel

Bajo el tópico “Mitos de la revista porteña”, Carmen Barbieri defendió la imagen de Jorge Porcel tras la aparición de su personaje en la biopic de Moria Casán. Ante esto, la actriz recordó su intensa historia de amor que, con el paso de los años, quedó entre los romances más recordados de su vida. Según contó en el programa de entretenimiento, la relación duró cuatro años y atravesó dos etapas bien marcadas: primero fueron novios durante dos años y, después, decidieron dar un paso más y comenzar una convivencia. Aunque la diferencia de edad generó resistencia en el entorno de Carmen, la pareja sostuvo el vínculo durante varios años.

Carmen Barbieri en Caras Glam

El romance comenzó cuando ambos compartían el mundo artístico y se fueron acercando hasta darle una oportunidad a la relación. Por aquel entonces, Porcel ya era una figura consagrada del humor y tenía una extensa trayectoria, mientras que la conductora construía su propio camino en el espectáculo. La relación avanzó a pasos firmes y, después de dos años de noviazgo, ambos resolvieron compartir el mismo techo.

La divertida anécdota entre el padre de Carmen Barbieri y Jorge Porcel

Sin embargo, la historia no fue sencilla desde el comienzo. El padre de Carmen Barbieri no veía con buenos ojos el vínculo y uno de los principales motivos de su oposición era la diferencia de edad entre su hija y Jorge Porcel que escalaba a 19 años. La preocupación del hombre llegó a tal punto que, según narró la propia capocómica en distintas oportunidades, en una ocasión se presentó en la puerta de un teatro con "una navaja" con la intención de enfrentarse al actor.

Aquella situación también quedó ligada a una anécdota que Carmen revivió esta noche frente a Andy Kusnetzoff y que terminó convirtiéndose en una de las historias más llamativas alrededor de aquel romance. En medio de la tensión por la relación, el intérprete quiso saber directamente por qué su suegro se oponía a que fuera su novio. El hombre, sorprendido por el planteo y atravesado por los nervios del momento, respondió con una frase inesperada: señaló que no quería la relación "por gordo".

Carmen Barbieri | Redes Sociales

La respuesta quedó grabada por lo insólita y directa, aunque la actriz explicó que aquella expresión había sido más bien un exabrupto producto de la situación. Su papá no esperaba tener que enfrentarse cara a cara a su famoso yerno ni verse obligado a explicar, en ese contexto, los motivos de su rechazo. Detrás de aquella frase había una fuerte preocupación paternal y una mirada atravesada por la diferencia de edad y por la intención de proteger a su hija. A pesar de las dificultades y de la desaprobación de su familia, la pareja continuó adelante con su relación.

En PH, Podemos Hablar, Carmen Barbieri también recordó cómo acompañó a Jorge Porcel durante su tratamiento en la clínica Cormillot, donde, según su testimonio, llegó a bajar 80 kilos. Aquel gesto reflejó, de alguna manera, el lugar que ella había ocupado en su vida durante los años que compartieron: no solo como pareja, sino también como compañera en momentos importantes. Aunque el romance quedó atrás y el tiempo pasó, el recuerdo de su expareja permaneció intacto para ella, quien al hablar de aquella historia lo definió como uno de los hombres más importantes de su vida.