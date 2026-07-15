Carmen Barbieri dice que nació artista. Que fue un camino imposible de esquivar y aunque empezó como bailarina, la gran Carmen Barbieri —invitada a CARAS GLAM, el ciclo conducido por Marcelo Polino por CARAS TV— ya imitaba desde chica.

Carmen Barbieri rompió el silencio y aseguró que busca "un compañero joven"

“La vida está bien. Gracias a Dios trabajando y de lo que me gusta donde encima me divierto y me pagan. ¿Qué más puedo pedir?”, subraya la artista que conduce los mediodías de El Nueve: un magazine vespertino, Con Carmen, que combina entretenimiento y actualidad.

Y en un repaso de trayectoria, la ex jurado de Bailando por un sueño recordó sus cruces más mediáticos y reflexionó: “Estaríamos presos hoy con las cosas que le decimos a la gente y que nos decíamos entre nosotros. Éramos tremendos”, remató con el aval de su colega jurado.

Carmen Barbieri y Marcelo Polino en Caras Glam.

Sobre su estelaridad ganada, en un medio que la vio crecer, admite: “Yo no soy una estrella. Soy una trabajadora y obrera del arte. Una mujer popular que por suerte quiere la gente”, se definió y opinó sobre la tregua pública entre Moria Casán y Georgina Barbarossa tras 20 años de distancia. “Hay que irse de este mundo sin dejar enemigos”.

Sin embargo, su enfrentamiento histórico con Marixa Balli no corrió la misma suerte. “Ya pedí disculpas y vuelvo a pedirle pero dice que son mentira. La última vez que la crucé me dio vuelta el pelo en la cara”.

A modo de repaso, se refirió al drama familiar atravesado por el cáncer de su ex marido, Santiago Bal. “Federico preguntaba si su papá estaba muriendo. Después él tuvo lo mismo, cáncer de colon. Pero su último estudio dio que no tenía nada y yo creo en los milagros”, revive sobre su momento más duro como mamá.

Carmen Barbieri pasó por Caras Glam en CARAS TV.

Y si bien se limitó a opinar del escandaloso conflicto con Nazarena Vélez, sentenció que “las dos familias sufrieron”. Sobre Evelyn Botto, actual novia de Federico Bal, aclaró que “es muy talentosa y bárbara. Con mucha energía. ¡Soy yo morocha!”, bromeó.

Con 51 años de trayectoria, la multifacética capocómica siempre va por más. “Gracias a Dios no paré nunca de laburar. Más fracasos que éxitos; pero éxitos teatrales maravillosos”.

Y en modo confesionario, la mujer que vivió varios altibajos recordó su peor crisis tras la ruptura con Santiago Bal y, a la vez, sorprendió revelando: “¡Hoy me gustaría tener un compañero pero más joven! Para vieja estoy yo. Un cincuenta y pico. No encuentro, pero tampoco busco…”.