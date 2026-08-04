La mística conexión con los colibríes que une a Teresa Calandra, Gustavo Yankelevich y Carmen Barbieri

Teresa Calandra fue la invitada de lujo Caras Glam (Caras TV), el ciclo de entrevistas de Marcelo Polino que logra que los entrevistados abran su corazón y cuenten sus vivencias más profundas. Ese fue el caso de la exmodelo quién reveló la misma conexión con los colibríes que tuvieron Gustavo Yankelevich y Carmen Barbieri.

Teresa Calandra tuvo la misma experiencia con la presencia de los colibríes que Gustavo Yankelevich y Carmen Barbieri

En distintas ocasiones, artistas como Gustavo Yankelevich y Carmen Barbieri han compartido sus vivencias relacionadas con estas apariciones especiales. Más que un mero cuento o una superstición, para ellos el colibrí representa la presencia palpable de quienes partieron, un mensajero que aparece en momentos de necesidad, angustia o simplemente como recordatorio de que nunca están solos. Esta mística conexión ha despertado la curiosidad y el interés de seguidores y colegas, y recientemente Teresa Calandra brindó detalles de su experiencia que emocionó a muchos.

Teresa Calandra

Durante su paso por Caras Glam, Teresa Calandra relató con sinceridad cómo ha experimentado esta conexión cuando se le presentas colibríes: “Muchas veces he sentido conexión con gente que partió, porque de alguna manera a mí se me presentan en forma de colibrí”.

La conductora explicó que no es algo exclusivo de ella, sino que es común que quienes han perdido a un ser querido sientan esa presencia a través de estas pequeñas aves: “Vos sabés que mucha gente que ha perdido un ser querido y que por ahí está angustiad, lo tiene tan presente y te aparece el colibrí que decís, ‘¿De dónde salió que está en esa maceta, en esa planta?’ A mí me ha pasado”.

Teresa Calandra en Caras TV

Al profundizar en esta experiencia, Calandra coincidió en la vivencia que tuvieron Gustavo Yankelevich y Carmen Barbieri con la llegada de un colibrí en alguna etapa de su vida y sintieron que eran sus seres queridos fallecidos. “El colibrí presente que aletea y aletea y aletea como que te dice acá estoy yo, estoy presente. Es una cosa rara, pero bueno, es cierto, es creer”.

Teresa Calandra conectó el colibrí con dos personas importantes de su vida

Además, Teresa Calandra indicó que estas manifestaciones no solo son símbolos sino verdaderas señales en momentos clave de su vida y que va más allá de un simple consuelo. “De alguna manera se te hacen presentes. Cuando a mí me pasa algo y yo digo, ‘Ay, por favor, mamá, mamá, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tengo que tomar?’ No sé. Necesito una señal y en algún momento esa señal llega de mamá o de mi tía Dorita, que es la que más estuvo conmigo, la que más me crio”.

Teresa Calandra visitó a Marcelo Polino en Caras Glam

Rememorando su niñez, la exmodelo explicó que su crianza estuvo marcada por el amor y el apoyo de su tía abuela Dorita que no tenía hijos, a quien atribuye su espíritu libre y artístico. "No tengo vergüenza de nada, es porque ella desde chiquita me tocaba el piano y me hacía cantar, bailar, recitar". Con esta entrevista para Caras Glam, Teresa Calandra abrió otra puerta que muy pocos conocían su creencia mística del colibrí y dejó en claro que se trata de una conexión profunda con sus seres amados que partieron y se manifiestan en estas aves.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Nestor Grassi/PERFIL