Lejos de la música, el exitoso nuevo negocio de Axel

Al mencionar a Axel, la mayoría de las personas lo relacionan directamente con la música. No es para menos, a lo largo de sus más de 20 años de carrera, se ha logrado instalar en el cancionero romántico del país. Sin embargo, también tiene otra faceta que va más allá de su vida en los escenarios, sus emprendimientos gastronómicos. El más nuevo, es uno que instaló en Traslasierra, en Córdoba.

El nuevo negocio de Axel

A través de una entrevista que brindó al canal de Youtube “Espiritualidad cotidiana”, el propio cantante contó cómo surgió esta propuesta. Según dijo, su idea era aportar a la economía del pueblo y le consultó a la inteligencia artificial cuál sería la mejor manera de poder hacer algo sin tener demasiado conocimiento previo y sin tener mucho personal. “Sinceramente le consultamos a Chat GPT qué podíamos hacer sin mucho conocimiento previo y que se consiga la materia prima en todo el mundo. Para, en caso de que esto funcione, lo podamos franquiciar. Para poder hacerlo en Uruguay, en Estados unidos, en España, como en Villa de las rosas o Buenos Aires”, comentó.

Axel.

Tras esas primeras consultas, se barajaron diferentes opciones, hasta dar con el resultado final. Así se llegó a fundar su nuevo emprendimiento, que se enfoca en los macarrones con queso. “Me gustaba la idea porque mis hijas aman los macarrones con queso y acá no se consiguen. Incluso mucha gente no sabe ni lo que son”, explicó.

El emprendimiento se trata de un food truck instalado cerca de la terminal de micros, que cuenta con unas mesitas que simulan troncos. La inauguración fue el pasado mes de septiembre y Axel asegura que se trató de un éxito. “Superó todas nuestras expectativas: risas, buena onda, amigos, buena música, buena comida, familia y la magia de compartir algo nuevo juntos.”, se puede leer en la cuenta de Instagram del emprendimiento.

En más de una oportunidad, Axel habló de su cambio de vida.

El anterior negocio gastronómico de Axel

No es la primera vez que Axel deja de lado la música y se embarca en un negocio aparentemente incompatible con su profesión. Hace 10 años, hizo lo propio con un local de comida rápida enfocado 100% en comida vegana. Un emprendimiento que se mantiene en pie y que cuenta con más de una sucursal, aunque el cantante ya no tiene vinculación con él.

Axel formó parte del local de hamburguesas durante algunos años.

Una vez más, Axel apuesta a un negocio fuera de su carrera, siempre enfocado en su estilo de vida y los mensajes que le gusta dar. Si bien se trata de algo pequeño, su idea es expandirse y ve la posibilidad de llegar incluso a Europa o Estados Unidos, como él mismo contó.