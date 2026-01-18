Horóscopo semanal del 18 al 24 de enero de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 18 al 24 de enero de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: La Estrella

Aries, esta semana la carta de La Estrella te confirma que sigues en una buena racha de estabilidad y crecimiento, pero lo más importante es no confiarte en nada ni en nadie. Es el momento perfecto para seguir creciendo económicamente y para estudiar: inscríbete en una maestría, idioma, diplomado o taller, especialmente en áreas de administración, liderazgo, política, diseño o ventas. Tu mejor día será el miércoles, un día mágico para mover todas las energías positivas y empezar a crecer con fuerza.

Salud: Cuida mente, cerebro, angustia e insomnio; el estrés y la desesperación en el sueño pueden afectarte mucho. Haz ejercicio diario para ganar estabilidad mental, no caigas en provocaciones, pleitos ni enojos.

Consejo: Arregla todos los pagos pendientes (catastro, tenencia, deudas), soluciona la papelería de pasaporte o visa, acondiciona y pinta tu casa para vivir mejor, suelta situaciones y personas negativas, crece espiritualmente y preocúpate solo por tu mundo y tu felicidad. Compra perfume, manda arreglar un reloj y mantente saludable. Números de la suerte: 08, 40, 46 (siete golpes de suerte).

Colores: Blanco y azul.

Amor: Si estás en pareja, seguirás bien. Si estás soltero/a, llegan signos compatibles: Virgo, Sagitario y Capricornio para mayor estabilidad y convivencia. Da espacio y confianza; celar no es amar. Si ya no puedes más con la relación, es mejor cortar y avanzar.

Recomendación: Esta semana será mágica porque regresa un amor que se fue. Las cartas españolas (siete de copas, sota de copas) indican fiestas, reuniones familiares, invitaciones a bodas, bautizos o compromisos grandes. El arcángel Metatrón te da fuerza increíble para solucionar problemas, quita envidias, salaciones y mal de ojos. Protégete mucho, especialmente en el trabajo, y dale poder a tus propósitos de este 2026.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Fuerza

Tauro, la carta de La Fuerza te pide quitar completamente enemigos y personas que no te apoyan ni sirven en tu vida. Toma decisiones inteligentes sin pelear ni discutir, simplemente deja de convivir con ellos. Tu mejor día será el martes, ideal para pagos, juntas laborales o cambios de trabajo.

Salud: Cuida huesos, dolor de piernas, rodillas, calambres y espalda baja; el cambio de tiempo (frío-calor) te afecta mucho. Camina y relájate en la naturaleza.

Consejo: Paga deudas, colegiaturas, casa, coche. Aprovecha dinero fácil y negocios con personas del extranjero. Cambia patrones negativos (enojo fácil, comer de más por la noche, no terminar lo que empiezas), busca mejor trabajo o dos trabajos, chequea casas, terrenos o departamentos para comprar y crecer patrimonio. Descansa y no te presiones tanto. Estudia medicina, comunicaciones o ventas.

Números de la suerte: 37, 48, 66 (cinco golpes de suerte).

Colores: Blanco y naranja.

Amor: Compatible con Sagitario, Capricornio y Virgo. Momento de crecer en pareja, llegar al matrimonio o tener estabilidad familiar (pareja e hijos).

Recomendación: Viaje muy placentero con pareja o familia, adopta una mascota, semana muy apasionada con entrega al deseo y posible embarazo que te dará mucha alegría. Las cartas (cuatro de copas y dos de bastos) indican pasión y placer. El arcángel Miguel te ayuda a cortar lo negativo, brujerías y salaciones; invócalo para lograr tus objetivos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Mundo

Géminis, la carta del Mundo te dice: haz maletas y vete de viaje, haz cambios radicales en tu vida. Tu mejor día será el lunes, semana de mucho trabajo, escuela, orden y proyectos que te ayudarán a crecer económicamente.

Salud: Cuida piel, cabello, quistes o lipomas. Ve al médico y chequea todo para sentirte saludable.

Consejo: Soluciona todas las deudas y trámites (seguros, colegiaturas). Piensa positivo, progresa económicamente, cambia coche si quieres. No platiques tus cosas a nadie (ni pareja, ni padres) para no perder buena vibra. Cuídate de chismes, intrigas y tóxicos. Arregla bien toda papelería, revisa lo que firmas o compras.

Números de la suerte: 22, 39, 40 (cinco golpes de suerte).

Colores: Blanco y negro.

Amor: Si estás en pareja, seguirás bien. Si estás soltero/a, compatibles con Acuario, Libra y Escorpio para estabilidad amorosa y crecimiento personal. Mantén viva la llama del amor, no te aburras rápido.

Recomendación: Regalo, propuesta de amor verdadero, sorpresa de viaje y persona trigueña de 40 años que te buscará para negocio o trabajo firme. Las cartas (tres de bastos y caballo de bastos) hablan de sorpresas y progreso. El arcángel Uriel te dice que no te estanques: año de abundancia, cerrar negocios, cambiar trabajo y tener propiedad o coche.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Emperador

Cáncer, la carta del Emperador te dice que ya llegaste a lo máximo: eres fuerte, sentimental y capaz de sacar adelante cualquier problema con calma en momentos de crisis. Tu mejor día será el viernes, perfecto para avanzar con liderazgo y soluciones.

Salud: Cuida garganta, pulmones, tráquea y todo lo relacionado con virus y resfriados por el frío actual. Toma mucha vitamina C, haz ejercicio, medita y concéntrate más en mantenerte fuerte.

Consejo: No regreses a nada del pasado (parejas, trabajos o casas que ya no son tuyas). Paga todas tus deudas (catastro, tenencia) para ganar libertad económica. Adopta dos o tres mascotas porque tienes mucho amor para dar. Come mejor: más fruta y verdura. Sé prudente y no platiques de más para evitar contradicciones. Este año sanarás corazón y razón, y serás madre o padre.

Números de la suerte: 10, 15, 29 (cinco golpes de suerte).

Colores: Verde y naranja.

Amor: Compatible con Libra, Escorpio y Piscis, signos que te dan equilibrio, amor y estabilidad. Quítate celos, inseguridad y complejos del pasado.

Recomendación: Las cartas (as de bastos y cuatro de bastos) indican propuesta de matrimonio, estabilidad laboral, ser director o gerente. El arcángel Gabriel te dará inspiración esta semana para volver a estudiar, hacer un negocio o cerrar contratos. Haz ejercicio y medita cuando llueva o haga frío para mantenerte saludable.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Mago

Leo, la carta del Mago te recuerda que pides y se te dará: los astros se alinean para que salgas adelante. Pide lo que realmente necesitas: mejor trabajo, estabilidad amorosa, pagar deudas y sanar tu corazón del pasado. Tu mejor día será el jueves.

Salud: Cuídate la dentadura y ve al dentista. Haz ejercicio, come mejor y protégete con cadenita de plata o dije de oro para cortar malas vibras.

Consejo: Compra reloj y perfume (hay ofertas), cambia guardarropa porque como te ven te tratan. Sé líder natural pero controla arrebatos, impulsos y enojo desmedido. Esta semana hay juntas laborales para reubicación o contratación de personal nuevo. Haz limpieza de lo malo y quédate con lo bueno.

Números de la suerte: 02, 17, 28 (cinco golpes de suerte).

Colores: Amarillo y naranja.

Amor: Compatible con Aries, Piscis y Sagitario para amor verdadero.

Recomendación: Posible embarazo inesperado que querrás mucho. Las cartas (as de espadas y cinco de bastos) advierten cuidado con problemas legales, fraudes y gente que miente o te involucra en conflictos: abre bien los ojos y soluciona todo a tiempo. El arcángel Rafael te da sanación, quita personas tóxicas y mejora tu calidad de vida.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Loco

Virgo, la carta del Loco (carta del año) confirma que vienes por muy buen camino y creciendo económicamente. Tu mejor día será el viernes, aunque la semana sea algo cansada o agotadora: da gracias todos los días por tener trabajo y avanza.

Salud: Cuida migraña, dolor de cabeza, cerebro, angustia o depresión. Relájate y si algo no se puede dar, da paso y sigue adelante.

Consejo: Fíjate bien qué quieres para 2026, pon metas grandes y dales fuerza. Arregla papeles de pasaporte, visa, deudas o trámites legales. No dejes de estudiar: infórmate, aprende inteligencia artificial, redes sociales. Tú eres el pilar de la casa, siempre apoyas moral y económicamente. Ten carrera extra en cocina, chef, ventas, comercio internacional o administración.

Números de la suerte: 05, 26, 41 (cinco golpes de suerte).

Colores: Azul y rojo.

Amor: Llega un amor nuevo y estable de Capricornio, Tauro o Géminis. Déjate querer y forma familia o pareja estable.

Recomendación: Te llega un negocio muy bueno de alguien cercano: di que sí. Las cartas (as de bastos y seis de bastos) hablan de poder, determinación y crecimiento; quita gente que no ayuda, alimentación mala y pensamientos negativos. El arcángel Uriel te da dinero, riqueza, estabilidad y cierre de contratos para comprar casita o cochecito.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: La Fuerza

Libra, la carta de La Fuerza resalta tu fuerza espiritual e inteligencia para solucionar rápido y avanzar igual de rápido. Tu mejor día será el martes.

Salud: Cuida intestino, estómago y gastritis. Come ligero, evita comida pesada por el frío y cambio de tiempo. Dale continuidad al ejercicio, buena alimentación y dormir a tus horas.

Consejo: Arregla todos los asuntos: colegiaturas, estudios, pagos de casa, título. Si quieres cirugía estética o médica, hazla. Acepta trabajo en escuela o institución federal y propuesta de negocio extra. Estás para sumar y construir patrimonio. Siembra árboles cerca para más estabilidad.

Números de la suerte: 08, 16, 23 (cinco golpes de suerte).

Colores: Azul y naranja.

Amor: Te llega un regalo inesperado de un amor nuevo (Cáncer, Géminis o Acuario). No prestes dinero ni cosas para no perder buena suerte.

Recomendación: Cuidado con traiciones de amores del pasado y gente del trabajo que busca incomodarte. Las cartas españolas (dos de espadas y siete de espadas) hablan de enfermedad familiar en la que darás apoyo moral, espiritual y económico. El arcángel Uriel te ayudará a cerrar negocios, trabajar en el extranjero y recibir dinerito extra. No te enojes ni pelees: mantente positivo.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Juicio

Escorpión, la carta del Juicio anuncia una semana de mucho trabajo y detalles para planear este año. Todo lo que pasa es para que vivas mejor; cualquier juicio, divorcio o reajuste laboral te favorecerá. Tu mejor día será el lunes.

Salud: El insomnio es tu punto débil: si no duermes bien, revienta todo. Duerme, tranquilízate y resuelve problemas en el trabajo, no en casa.

Consejo: Paga completamente tus deudas. Busca bases sólidas: ahorra, no gastes todo, protege de mal de ojo y envidias. Ten terrenito, siembra árboles, ten naturaleza cerca y asóciate para desarrollarte.

Números de la suerte: 01, 21, 30 (seis golpes de suerte).

Colores: Azul y verde.

Amor: Compatible con Piscis, Tauro y Cáncer. Se vale llorar, estar triste y recordar, pero no estancarse.

Recomendación: Comunicación con gente importante para ascenso. Las cartas (cinco de espadas y cuatro de oros) indican reunión con gente de poder y dinero para nuevos trabajos. El arcángel Miguel te protege de envidias y te da paciencia para que llegue lo que necesitas en laboral y amoroso.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Carro

Sagitario, la carta del Carro te dice: sigue avanzando con buena estabilidad económica. Este año reina el dinero y la riqueza: crece en todo, haz negocios propios, cambia trabajo o sigue estudiando. Tu mejor día será el jueves.

Salud: Cuida matriz (mujeres), próstata (hombres), quistes, tumores o problemas reproductivos. Ve al médico, haz ejercicio y buena alimentación para quitar ansiedad y nervios.

Consejo: Controla mal carácter y deseos sensuales con personas incompatibles (traen malas vibras). Entra a un club, asociación, estudia idiomas, termina carrera o maestría. Sé creativo en diseño, arte, comunicación, liderazgo o ventas. Administra tiempo y levántate temprano.

Números de la suerte: 12, 24, 25 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Naranja y verde. Amor: Si estás en pareja, cuidado con traiciones y celos. Si estás soltero/a, compatibles con Leo, Géminis y Aries para estabilidad.

Recomendación: Arregla legal (terreno, casa, herencia). Las cartas (seis de copas y caballo de copas) hablan de reuniones, fiestas y gente nueva de poder para mejor negocio. Di no a amores prohibidos. El arcángel Miguel te da fuerza y protección contra malas vibras y tóxicos. Deja el pasado atrás.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: As de Copas

Capricornio, la carta del As de Copas es fundamental para ti porque te anuncia que estás en el momento perfecto de formar un hogar, construir patrimonio, tener un negocio o un local. Este año serás el pilar de tu hogar y formarás algo sólido para tu futuro. Tu mejor día será el jueves.

Salud: Cuida ojos, nariz, garganta, oídos y todo lo relacionado con virus o gripes por el tiempo complicado. Sigue haciendo ejercicio para mantenerte fuerte.

Consejo: Empieza a ahorrar, ten dos trabajos si es necesario y prepárate porque te hablarán de un trabajo foráneo. Arregla papeles de residencia, migración o pasaporte sin problemas. Ten amor propio y quiérete más que a los demás. Sal de viaje (tienes espíritu vagabundo este año) pero guarda dinerito para no faltarte en pagos futuros. Busca momentos de tranquilidad para ti, porque a veces mucho depende de ti y te sofoca. No sobrepienses ni agotes el cerebro.

Números de la suerte: 09, 20, 33 (cinco golpes de suerte).

Colores: Blanco y azul fuerte.

Amor: Si estás en pareja, seguirás así con estabilidad. Si estás soltero/a, llegan signos compatibles: Virgo, Escorpio y Aries para formar hogar o patrimonio juntos.

Recomendación: Las cartas (siete de bastos y caballo de oros) hablan de negocio, trabajo extra, estabilidad económica y la llegada de una persona de 30 a 45 años, hombre, blanco o casi rubio, para hablar de trabajo y estabilidad. El arcángel Rafael te ayudará a quitar problemas de enfermedad, salaciones y te dará equilibrio y curación. Pídele todos los días esta semana para ser feliz.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: La Justicia

Acuario, la carta de La Justicia anuncia una semana para arreglar todo: pagos de impuestos, escrituras, pasaporte, visa, escuela y poner orden en tus cosas. Es importante que seas más ordenado para no perder nada. Tu mejor día será el martes, ideal para juntas laborales y contratación de personal nuevo en tu proyecto.

Salud: Cuida la vista (ve al oculista) y el estómago, la gordura, comer de más o cenar pesado.

Consejo: Compra perfume (te encanta oler bien) y ropita nueva porque como te ven te tratan. Se vale equivocarse y aprender de los errores. Retoma tu camino, quita gente que no te sirvió, personas falsas o que te robaron energía. No busques amores del pasado ni rencores. Libérate de lo negativo. Pon un negocito los fines de semana, ten dos trabajos o combina trabajo + negocio para sumar siempre.

Números de la suerte: 03, 04, 07 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Naranja y azul.

Amor: Si estás en pareja, embarazo en puerta y estabilidad. Si estás soltero/a, compatibles con Libra, Leo y Géminis para mucha estabilidad amorosa.

Recomendación: Las cartas (seis de oros y cinco de oros) indican que llega préstamo, dinero extra o riqueza para las compras que necesitas. Te llega gente del extranjero o familiares para bodas, festejos o cumpleaños (prepara el tuyo). El arcángel Miguel es milagrosísimo: pídele todos los días para transformar lo negativo en positivo, quitar mal de ojo, envidia y tóxicos.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Piscis, la carta del Ermitaño te anuncia que vas a encontrar la luz, la estabilidad y el crecimiento. Ya estás preparando viaje para tu cumpleaños (febrero/marzo), así que vete de vacaciones. Tu mejor día será el miércoles.