Julieta Ortega dio detalles de la dolorosa enfermedad que tuvo Palito Ortega: "Le afectó la cara"

Este sábado 17 de enero, la mesa de Mirtha Legrand tuvo como invitada a Julieta Ortega quien abordó los pormenores de su vida profesional a pocas semanas de estrenar la segunda temporada de En El Barro. Sin embargo, también habló de la dolorosa enfermedad que atravesó su padre, Palito Ortega, llevándolo a suspender sus shows y dejando una profunda preocupación en sus fanáticos.

Julieta Ortega habló del estado de salud de Palito Ortega

En 2025, Palito Ortega generó suma preocupación luego de tener que cancelar multitudinarios eventos debido a una dolorosa enfermedad que le afectó de lleno su rostro. Es por ello que la conductora de La Noche de Mirtha (eltrece) aprovechó la presencia de Julieta Ortega para preguntarle acerca del estado de salud de su papá. Fiel a su estilo frontal y sincero, la actriz brindó detalles de lo sucedido.

Julieta Ortega y Palito Ortega | Instagram

“Está muy bien, por suerte. Se repuso. Fue largo el tema del herpes zóster. Tardó mucho”, comenzó diciendo revelando cómo transitó el músico esta difícil etapa. En este marco, cabe señalar que el cantante popular tuvo que posponer varias de sus presentaciones, situación que impactó de lleno en su estado anímico. “Eso lo tenía muy triste. Ahora está otra vez con los shows. Retomó”, sostuvo.

Julieta Ortega y Palito Ortega | Instagram

El difícil momento de Palito Ortega

Durante la distendida charla en la famosa mesa de Mirtha Legrand, Julieta Ortega explicó que el herpes zóster, popularmente conocido como “culebrilla”, afectó la salud de Palito Ortega cuando estaba “en medio de una gira” musical. El hecho de tener que reprogramar sus presentaciones se debió a las dolencias que tenía. “La enfermedad le afectó la cara. Siempre es una mitad de la cara o del cuerpo. Y era en la mitad de la cara. Y era sobre todo muy doloroso. Dos meses lo tuvo”, aseguró la artista señalando que lesiones cutáneas se habían curado, pero el dolor persistía.

En esta línea, aprovechó para sugerirle a los espectadores que tomen todas las precauciones sanitarias que ofrece el sistema de salud: “¡Hay que vacunarse!”. A su vez, añadió que la aplicación de la misma consiste en dos dosis generando un blindaje en el organismo para que el virus no ataque con tanta agresividad.

Así, Julieta Ortega confirmó que Palito Ortega volvió a los escenarios tras haber sorteado esta dolorosa enfermedad. Semanas atrás, su mánager había brindado declaraciones a la prensa donde detalló: “No es nada grave, pero si es doloroso y además hay que cuidar su condición física”. Ya recuperado al cien por ciento del herpes zóster, el célebre solista se prepara para arrancar a lo grande este 2026 acompañado por el cariño del público y la contención inquebrantable de su familia.

NB