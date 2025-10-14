Maru Botana cocinó con Axel y develó su secreto para que el wok de arroz salga perfecto

Maru Botana cocinó con Axel en una propuesta que unió lo gastronómico con lo artístico. El plato elegido fue un wok de arroz yamaní, y durante la preparación, la cocinera explicó el secreto para que la preparación le quede perfecta. La propuesta se presentó como una opción práctica para incorporar variedad a la mesa diaria.

Paso a paso para que el wok de arroz de Maru Botana y Axel salga perfecto

La propuesta se destaca por su perfil saludable, con ingredientes frescos y una preparación simple. La chef se declinó por una variedad de arroz como base, un cereal integral que aporta textura y valor nutricional. A eso sumó una variedad de vegetales salteados, condimentos suaves y un toque final que, según ella, marca la diferencia: el aceite de sésamo y las semillas por encima.

La preparación del wok con vegetales se realizó en pocos pasos, con un enfoque práctico y accesible. Maru Botana explicó que el secreto está en el orden de cocción y en el uso justo de los condimentos. En una wokera bien caliente, se saltean la cebolla y el morrón junto con el resto de los vegetales. El fuego debe estar alto para lograr una cocción rápida.

Una vez que están dorados los vegetales, se agrega el arroz previamente cocido. La cocinera recomendó hervirlo durante 14 minutos y cortar la cocción con agua fría para que quede firme. Se condimenta con sal, pimienta, salsa de soja y un toque de aceite de sésamo. Este último aporta un aroma distintivo. Para finalizar, se espolvorean semillas de sésamo por encima dándole un detalle visual atractivo.

Todos los ingredientes del wok de arroz yamaní de Maru Botana

1 kg de arroz yamaní cocido

1 kg de zapallitos

500 g de cebolla

500 g de morrón

500 g de zanahoria

1 paquete de espárragos

300 g de champiñones

500 g de berenjena

Aceite de oliva

Sal

Salsa de soja

Aceite de sésamo

Semillas de sésamo

