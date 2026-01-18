Jimena Monteverde reveló su receta más fácil de alfajores helados

Jimena Monteverde volvió a conquistar a sus seguidores con una receta simple, tentadora y perfecta para resolver un antojo dulce en pocos pasos. La cocinera y conductora de La cocina rebelde (eltrece) compartió en su cuenta de Instagram un video en el que muestra cómo preparar unos alfajores helados express, ideales para el verano y sin necesidad de grandes técnicas ni ingredientes difíciles de conseguir.

Cómo hacer los alfajores helados de Jimena Monteverde

"¿Existe algo más rico que un alfajor? Hoy salen estos alfajores helados express que son un camino de ida. El nivel de antojo que no sabías que tenías", escribió la chef junto al paso a paso, que rápidamente cosechó miles de likes, comentarios y guardados.

La receta, pensada para hacer en casa y con productos accesibles, lleva apenas tres ingredientes: un pionono, helado y un baño de chocolate. El procedimiento es tan fácil como efectivo: se corta el pionono con un cortante redondo, se rellena cada disco con helado y se lleva al freezer durante 30 minutos. Luego, se bañan con el chocolate derretido y vuelven al frío hasta que solidifiquen. El resultado: alfajores helados caseros, cremosos y con cobertura crocante.

Jimena Monteverde y sus alfajores helados

Más allá de la receta, Jimena Monteverde es una de las cocineras más queridas por el público argentino. Con un estilo cercano, descontracturado y sin vueltas, logró instalarse como referente de la cocina práctica, esa que se adapta a la vida real y a las ganas de comer rico sin complicaciones. Desde la televisión hasta las redes sociales, su sello es claro: recetas posibles, tips útiles y mucho disfrute.

Jimena Monteverde

Una vez más, la cocinera demuestra que no hace falta complicarse para sorprender y que, a veces, los caminos de ida también vienen en forma de alfajor helado.

Ingredientes para hacer los alfajores helados de Jimena Monteverde