Wanda Nara contó su secreto para enamorar a Maxi López, Mauro Icardi y Martín Migueles: "Me trajo éxito"

Wanda Nara volvió a sorprender al público al revelar, en un contexto inesperado, cuál fue el "secreto" que la acompañó en sus relaciones más importantes. La confesión se dio durante un programa especial de MasterChef Celebrity, frente a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, donde la empresaria no solo habló de cocina sino también de su vida sentimental, con la naturalidad que la caracteriza.

Wanda Nara contó su secreto para enamorar a Maxi López, Mauro Icardi y Martín Migueles

En medio de la competencia, Wanda Nara llevó su clásica tarta de manzana para que los jurados la degustaran y, entre risas y comentarios cómplices, explicó que esa receta fue una aliada clave en sus vínculos amorosos. "Me trajo éxito", lanzó sin vueltas, despertando la curiosidad de todos. Según contó, la preparación fue fundamental desde su primer matrimonio con Maxi López, con quien estuvo casada varios años y formó una familia. "A mi primer matrimonio lo enamoró de tal manera que dije 'bueno, capaz...'", recordó, dejando en claro que la comida también jugó su papel en la historia.

Luego, el comentario se extendió a sus otras relaciones. Con Mauro Icardi, con quien compartió una intensa y mediática década marcada por idas y vueltas, la tarta también habría sido parte del ritual de la pareja. "Mis parejas amaban la manzana", explicó, fiel a su estilo directo, mientras los jurados celebraban la anécdota. Incluso contó que amigas y su hermana, Zaira Nara, comenzaron a pedirle la receta después de ver los resultados. "Vieron que me trajo suerte", remarcó.

Mauro Icardi y Wanda Nara

La revelación llega en un momento particular de su vida personal. Hace poco más de una semana se confirmó su separación de Martín Migueles, con quien había iniciado una relación tras su ruptura definitiva con el futbolista del Galatasaray. Aunque el vínculo fue más breve que los anteriores, la empresaria dejó entrever que la tradición culinaria también estuvo presente. Consultada sobre si sigue preparando la tarta para "enganchar", respondió con humor y picardía, evitando definiciones tajantes.

Wanda Nara y Martín Migueles

El guiño inesperado en MasterChef Celebrity: Germán Martitegui vinculó a Wanda Nara con Rusherking

El clima distendido del programa especial de MasterChef Celebrity también dio lugar a bromas y comentarios picantes. Mientras Wanda Nara hablaba de su célebre tarta de manzana y de cómo esa receta la había acompañado en sus historias de amor, fue Germán Martitegui quien lanzó un comentario inesperado que despertó risas en el estudio.

"Yo te veo con Rusher", deslizó el chef, en referencia a Rusherking, uno de los participantes del certamen y exnovio de la China Suárez. La reacción de Wanda fue inmediata: entre carcajadas, lejos de incomodarse, siguió el juego y hasta dejó abierta la posibilidad culinaria. "Ay, le voy a hacer la torta de manzana", respondió, alimentando el ida y vuelta cómplice que se generó frente a las cámaras.

A partir de ese momento, la charla derivó en un divertido repaso por los solteros del programa. Entre nombres que iban y venían, Wanda Nara bromeó con la idea de preparar varias tartas y repartirlas entre los participantes. Incluso habló de una "gran producción", imaginando hornos funcionando en simultáneo para cumplir con todos.