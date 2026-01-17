En las últimas horas, el nombre de Marta Fort se volvió viral en redes sociales, pero, esta vez lejos de los escándalos con su familia o pormenores en su vida privada, sino por un dramático accidente de tránsito que la tuvo como protagonista. Según la información brindada por el ejército de LAM en su cuenta de Instagram, la modelo -quien se encontraba frente al volante- embistió a una mujer de 89 años dejándola tendida sobre el pavimento. Producto del impacto, la señora tuvo que ser atendida de urgencia por el personal del SAME.

Marta Fort, involucrada en un fuerte accidente de tránsito

En concreto, el incidente ocurrió durante el mediodía de este sábado 17 de enero en las intersecciones de las calles Migueletes y Olleros, ubicadas en el barrio porteño de Belgrano. De acuerdo con el testimonio brindado por los abogados de Marta Fort -y las declaraciones de algunos testigos oculares del hecho-, la mujer de 89 años había cruzado por la mitad de la calle dejando a la modelo sin posibilidad alguna de realizar una maniobra para esquivarla.

Marta Fort | Instagram

Fue el propio abogado de la hija de Ricardo Fort, César Carroza, quien habló acerca de lo ocurrido y cómo se encuentra la víctima. "Fue un accidente de tránsito. Lamentablemente la señora cruzó por la mitad de la calle, transformándose en una situación imprevisible", comenzó diciendo para Primicias Ya. En este marco, aseguró que su clienta no quedó demorada por el incidente vial, aunque si se van a dejar asentado lo sucedido. "Como en todo accidente de tránsito donde está vinculada a una persona, seguramente se labrarán las actuaciones correspondientes".

El estado de salud de Marta Fort y la mujer de 89 años atropellada

Según el testimonio de Carroza, se llevó a cabo el protocolo vial correspondiente para asistir a episodios de esta índole. "Actuó personal policial", explicó. A su vez, despejó dudas acerca del estado judicial de Marta Fort: "Por supuesto a Marta la dejaron que se vaya a su casa porque fue un accidente de tránsito". En diálogo con TN, amplió: "Marta está bien, en su casa. Si bien se va a labrar algún sumario, es muy prematuro. Esto tiene que llegar a la comisaría y se tiene que hacer el trámite correspondiente. Yo ya me comprometí a pasar a buscar el sumario porque tengo que hacer la denuncia de siniestro".

Respecto al estado de salud de la atropellada, el jurista afirmó: "Se la llevó el SAME". Por su parte, respecto a la información propiciada por la cuenta de Instagram de Infama, la víctima, que quedó inconsciente sobre el suelo, fue trasladada por el servicio de emergencia y se encuentra recuperándose en el Hospital Rivadavia.

Hasta el momento, Marta Fort decidió no dar declaraciones a la prensa contando su versión. En paralelo, se estima que la mujer de 89 años se encuentra bajo estrictos cuidados médicos, aunque fuera de peligro. Las imágenes difundidas muestran a la víctima con gestos de dolor mientras recibía los primeros auxilios sobre el asfalto. Ahora, habrá que esperar a que el caso siga las vías judiciales y administrativas correspondientes en estos tipos de siniestros, sin perder el foco en la pronta recuperación de la principal damnificada.

NB