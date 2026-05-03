De Lali Espósito a Emilia Attias: todos los looks del espectacular casamiento de Rocío Igarzábal

El universo Casi Ángeles volvió a reunirse, esta vez para celebrar el amor. Rocío Igarzábal y su pareja, Milton Cámara, festejaron su casamiento rodeado de afectos y figuras muy queridas del espectáculo, entre ellas Lali Espósito, Emilia Attias, Agustín Sierra, Gastón Dalmau y Mery del Cerro. El evento fue íntimo pero cargado de estilo y marcó tendencia en esta incipiente temporada invernal.

El casamiento de Rocío Igarzábal y Milton Cámara

Tras haber pasado por el civil el pasado 30 de abril, Rocío Igarzábal y su esposo decidieron celebrar a lo grande con una fiesta al aire libre, donde la emoción estuvo presente en cada detalle. Uno de los momentos más conmovedores fue la participación de su hija Lupe de 10 años, quien tuvo el honor de llevar los anillos al altar, aportando un toque profundamente emotivo a la ceremonia.

Lejos de la ostentación, pero con una estética cuidada al máximo, la velada combinó romanticismo con espíritu festivo: hubo baile, reencuentros inolvidables entre ex compañeros de Casi Ángeles, karaoke y shows en vivo. A través de las redes sociales de la actriz, sus seguidores pudieron asomarse a los momentos más íntimos de la celebración, donde los looks -incluidos los de los novios- se llevaron todas las miradas.

Rocío Igarzábal, una novia sencilla y llena de estilo

La gran protagonista de la velada fue, sin dudas, Rocío Igarzábal. La cantante postó por un look que sintetiza a la perfección la estética de la boda: minimalista, elegante y con impronta natural. Lució un vestido largo en tono blanco satinado, de líneas simples y caída suave, con cuello halter que enmarca los hombros y aporta sofisticación sin excesos. Asimismo, la espalda descubierta aportó sensualidad y sumó delicadeza. El diseño simple resaltó su frescura y acompañó a su silueta sin sobrecargarla.

Casamiento de Rocío Igarzábal y Milton Cámara | Instagram

Como detalle clave, llevó un ramo de calas blancas con pequeños acentos lilas, sumando un toque romántico y delicado. El beauty look acompañó en la misma sintonía: cabello suelto con ondas naturales y maquillaje luminoso, logrando una imagen etérea y auténtica.

Milton Cámara, por su parte, eligió un traje negro clásico, combinado con camisa blanca apenas desabotonada y sin corbata, lo que aportó un aire relajado y moderno. Sumó un pequeño boutonniere floral que dialogó con el ramo de la novia, logrando una armonía visual sutil. Un detalle que no pasó desapercibido -y que le dio un sello aún más íntimo y original a la ceremonia- fue la presencia de su perro, que acompañó a la pareja durante el momento, reforzando ese clima cálido, familiar y descontracturado que definió toda la celebración.

Lali, Emilia Attías, Cachete Sierra, Mery del Cerro y Gastón Dalmau entre risas y glamour

Entre los invitados, el estilo también dijo presente. Para hacerle frente a las bajas temperaturas, Mery del Cerro se colocó un abrigo de peluchito en animal print, elevando su outfit con un guiño audaz y trendy. Emilia Attias eligió un mono negro con encaje, botas de caña alta terminadas en punta con flecos y sumó un tapado en la misma gama cromática junto a una bandolera de cuero, logrando una apuesta sofisticada.

Rochi Igarzábal, Gastón Dalmau, Lali Espósito, Mary del Cerro, Emilia Attias, Cachete Sierra | Instagram

Por su parte, Lali Espósito decidió lucir sencilla y llevó una campera negra de peluchito, demostrando que menos puede ser más incluso en eventos especiales. Agustín "Cachete" Sierra lució un traje sastrero color negro con una camisa blanca desabotonada, súper sobrio pero canchero, mientras que Gastón Dalmau optó por un traje de pantalón y chaleco en color gris claro, al cual sumó una campera oversize de cuero en color verde oliva, aportando un guiño rockero. También complementó con anteojos de sol con vidrios en tono amarillo, en línea con la propuesta cromática de su outfit.

Rochi Igarzábal, Gastón Dalmau, Lali Espósito, Mary del Cerro, Emilia Attias | Instagram

En una noche donde el amor fue el gran protagonista, el casamiento de Rocío Igarzábal se convirtió en mucho más que una celebración: fue un reencuentro entre los ex Casi Ángeles, quienes lograron conformar un lazo de amistad que se acrecienta con el correr de los años. As, Lali Espósito, Emilia Attias, Cachete Sierra, Gastón Dalmau y Mery del Cerro disfrutaron de un festejo lleno de momentos conmovedores y súper cálidos. Entre risas, complicidad y looks que ya marcan tendencia, la velada dejó grandes postales para los fanáticos de la serie juvenil y un recuerdo memorable para los recién casados.

NB