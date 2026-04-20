Emilia Attias: "Hice todo lo posible para no terminar mi relación con el Turco Naim"

La separación de Emilia Attias y Julio Mario Sibara conocido como "Turco Naim" tuvo lugar en mayo del 2024 y fue una de las rupturas más inesperadas del mundo del espectáculo. A dos años del sorpresivo divorcio, la artista habló abiertamente de su exmarido.

El proceso de separación, una decisión consensuada y respetuosa para Emilia Attias

Emilia Attias, reconocida por su trayectoria en televisión y su vida familiar, expresó que fue un proceso que afrontó con tranquilidad y madurez. “No me lo esperaba y fue un proceso que me lo tomé muy tranquila. De las dos partes fue así muy natural”, afirmó Emilia en "Ángel responde" de Ángel De Brito, dejando en claro que la decisión no fue abrupta ni dolorosa, sino el resultado de una reflexión profunda.

La relación, que duró casi dos décadas, se convirtió en un capítulo importante de su vida, y ella decidió enfrentarlo con serenidad, priorizando el respeto y la honestidad.

Emilia Attias//Instagram

Emilia Attias explicó que la separación no fue una decisión impulsiva, sino el resultado de un proceso en el que ambos actores se tomaron su tiempo. “Nos tomamos mucho tiempo para cada paso”, afirmó, resaltando la importancia de cuidarse y respetar su historia en común.

La actriz destacó que, a pesar del paso del tiempo, nunca hubo una intención de terminar de manera abrupta, sino que todo sucedió de manera pausada y consciente. “Estuve con él 19 años. Tuvimos una relación muy hermosa”, quien valoró profundamente los años compartidos.

Emilia Attias y Turco Naim//Caras

Emilia Attias habla de cómo se lleva con el Turco Naim

Al hablar sobre las señales que llevaron a su separación, Emilia Attias mencionó que a veces la vida nos sorprende con cambios inesperados. “A veces no te das cuenta, es muy rápido, te empiezas a sentir incómodo con las cosas, hasta que empiezas a sentir cosas que no te hacen bien. De darte cuenta, de la valentía de hablar”, expresó, demostrando su madurez emocional y su capacidad para reconocer cuando algo en la relación no funcionaba. La actriz enfatizó que el proceso fue una oportunidad para aprender y crecer tanto individualmente como en pareja, si bien decidieron seguir caminos separados.

Sobre los sentimientos que aún persisten después de la separación, Emilia Attias dejó en claro que no hay sentimientos de culpa. “No me dio culpa, hice todo lo posible, para no terminar la relación", aclaró Emilia Attias y subrayó su buen vínculo con el Turco Naim "nos queremos mucho, somos familia. Nos acompañamos”, afirmó con sinceridad. La actriz resaltó que, aunque ya no comparten una vida en pareja, mantienen un vínculo de respeto y cariño. La decisión de separarse fue, según ella, un acto de amor propio y respeto mutuo, que les permite seguir adelante con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para que la relación funcionara.