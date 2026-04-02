El rotundo cambio de look de Emilia Attias: “Ni Pampita, ni Nicole”

Emilia Attias impactó, una vez más, con un particular posteo donde muestra su nuevo look. Seguida por casi dos millones de personas, la actriz compartió el resultado y recibió una ola de mensajes, en los que la comparaban con otras figuras del ambiente artístico.

El look renovado de Emilia Attias: "Manos mágicas"

Emilia Attias volvió a marcar tendencia y sorprendió a sus seguidores con un rotundo cambio de look. La actriz, que se lució en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), decidió pasar por la peluquería y apostar por un estilo fresco y descontracturado que no tardó en generar repercusión en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Emilia Attias compartió un video en el que mostró todo el proceso de transformación, desde el corte hasta el resultado final: un flequillo abierto, liviano y moderno que enmarca su rostro y resalta sus facciones. Fiel a su estilo, acompañó el clip con una frase breve pero contundente: "El flequi llegó".

Emilia Attias

Además, la actriz aprovechó para agradecer a su estilista de confianza, Christian Di Petta, quien estuvo a cargo del cambio. Junto al video, destacó su trabajo: "Manos mágicas". Así como Emilia Attias se adapta perfectamente a las tendencias en moda, también lo hizo con esta novedad capilar que promete conquistar este 2026. La clave es lograr un flequillo más suave, liviano y adaptado a cada rostro, logrando un efecto natural que no requiera tanto mantenimiento.

El rotundo cambio de look de Emilia Attias

Las comparaciones inesperadas que recibió el nuevo look de Emilia Attias

Como era de esperarse, el posteo de Emilia Attias no pasó desapercibido y en pocas horas acumuló miles de “likes” y cientos de comentarios. Sus seguidores no dudaron en llenarla de halagos y destacar su belleza con mensajes como: "Ni Pampita ni Nicole.. Emilia gana por goleada", "La mujer más bella de toda Argentina", "Con esa cara Emilia todo te queda bien", "¿Coincidimos en que es una muñeca?" y "Te queda muy hermoso".

Emilia Attias con el flequillo que marca tendencia este 2026

Pero eso no fue todo. Entre los mensajes recibidos también surgió una comparación que se repitió en varios usuarios. "Es la Angelina Jolie argentina. Es una belleza la cara de esta chica", "Si, Angelina", "Sos la versión joven de Angelina" y "Nuestra Angelina jolie", fueron algunas de las frases que se destacaron haciendo alusión al parecido con la reconocida actriz de Hollywood.

Por su parte, su estilista Christian Di Petta remarcó la versatilidad de Emilia Attias a la hora de reinventarse: "Más largo, más corto, a la altura que queramos ese fleco o el que sea..". De esta manera, Emilia Attias apostó a un rotundo cambio de look y demostró que cualquier estilo le sienta bien. Asimismo, confirmó la tendencia capilar que deslumbra este 2026: flequillo corto, abierto y desmechado.