Entramos al living de Susana Giménez: bibliotecas imponentes, muebles de época y una mesa temática para alentar a Argentina

La pasión mundialista también llegó a la casa de Susana Giménez. Mientras millones de argentinos siguieron el debut de la Selección frente a Argelia, la diva eligió vivir el partido rodeada de familiares y amigos en la comodidad de su hogar. A través de sus redes sociales, Mercedes Sarrabayrouse, su hija, mostró la intimidad de una noche marcada por el fútbol, los nervios y los festejos.

Aunque las imágenes reflejan la alegría por el triunfo argentino, hubo un detalle que rápidamente captó la atención de los seguidores: el espectacular living de Susana, uno de los espacios más representativos de la residencia de la conductora.

Susana Giménez

Entramos al living de Susana Giménez: bibliotecas imponentes, muebles de época y una mesa vestida de celeste y blanco

Fiel a su estilo, Susana Giménez convirtió uno de los espacios más elegantes de su residencia en una tribuna mundialista. La mesa ratona fue especialmente ambientada para la ocasión con una tela celeste y blanca, sobre la que se sirvió una picada y distintas copas para compartir durante el partido.

Así es el living de Susana Giménez

La propia conductora se sumó al clima futbolero al cantar el himno frente al televisor y lucir una bufanda con los colores de la selección mientras seguía atentamente la transmisión junto a sus invitados.

Más allá de la noche en familia, las imágenes que compartió Mecha también permitieron redescubrir uno de los rincones más emblemáticos de la casa. El living mantiene una marcada impronta clásica, con una imponente chimenea de mármol blanco que domina el espacio y un gran espejo circular de marco dorado que se roba todas las miradas. A ambos lados se despliegan bibliotecas repletas de libros, fotos familiares y objetos decorativos cuidadosamente seleccionados.

La estética se completa con cuadros de inspiración clásica, lámparas de luz cálida, cortinas que llegan hasta el suelo y una combinación de muebles que reflejan el gusto de Susana Giménez por los interiores elegantes y atemporales. Entre ellos sobresalen un amplio sofá en tonos neutros y un llamativo sillón capitoné en color fucsia que aporta personalidad al ambiente.

No es la primera vez que la conductora deja ver este sector de su casa. En otras oportunidades ya había sorprendido con las obras de arte, los objetos de colección y el estilo colonial que caracteriza gran parte de su decoración. Sin embargo, esta vez el foco estuvo puesto en cómo su universo repleto de arte se adaptó al espíritu mundialista.

Susana Giménez vistió su mesa ratona de celeste y blanco

Porque si algo dejó en evidencia el video de Mercedes Sarrabayrouse es que, cuando juega Argentina, hasta el living más elegante puede convertirse en el escenario perfecto para sufrir, festejar y alentar como cualquier hincha.