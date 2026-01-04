Así fue el cumpleaños de Cande Molfese: torta de capricornio, pista con la China Ansa y rodeada de amigas

Cande Molfese arrancó el 2026 con una celebración doblemente especial: al inicio de un nuevo año solar se le sumó su cumpleaños número 35, una fecha que decidió festejar rodeada de afectos, risas y mucha emoción. La actriz eligió compartir este momento con su círculo íntimo, en una noche que combinó elegancia, calidez y la energía de los nuevos comienzos.

Cande Molfese recibió el cariño de sus amigos

La celebración tuvo lugar en un exclusivo restaurante de la ciudad de Buenos Aires, donde Cande Molfese se reunió con amigas, familiares y personas cercanas que la acompañan tanto en lo personal como en lo profesional. A través de sus redes sociales, la actriz dejó ver algunos de los instantes más destacados del encuentro, agradecida por el amor recibido y por poder celebrar una nueva vuelta al sol rodeada de quienes quiere.

Cumpleaños de Cande Molfese | Instagram

Fiel a su estilo, la cumpleañera volcó en Instagram un resumen visual del festejo, acompañado por un mensaje cargado de gratitud y emoción. “Una noche soñada con los míos. ¡Qué lindo cumplir 35 años rodeada de tanto amor! ¡Gracias por todos los saludos! Y por este lindo festejo”, escribió en el pie del carrusel de imágenes que publicó. Las postales reflejaron un clima distendido, de sonrisas sinceras y abrazos que hablan de vínculos fuertes y duraderos.

Entre las invitadas se destacaron varias figuras del ambiente artístico. China Ansa, una de sus grandes amigas, fue parte del festejo y se mostró especialmente cómplice y divertida junto a la actriz. También dijo presente Brenda Gandini, quien acompañó a la intérprete en esta velada tan especial y esperada por ello. Teniendo en cuenta el clima festivo, la hija de Daniela Ciardone posteó una imagen en sus historias de 24 horas ambas sosteniendo unas con tragos y mirándose fijamente a los ojos.

Cumpleaños de Cande Molfese | Instagram

La significativa torta de cumpleaños de Cande Molfese

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el de la torta de cumpleaños, elegida con un significado especial. Se trató de un pastel en forma de corazón, decorado con la frase “Capricorn baby”, en alusión al signo zodiacal de la actriz. Cande Molfese acompañó la imagen con una reflexión orgullosa sobre su personalidad capricorniana, celebrando el carácter, la determinación y la ambición que la identifican. “Nos dirán complicada. Nos dirán con carácter. Pero yo orgullosa de ser Capricornio, lo quiero a por ello voy. Qué sea un 2026 con mucho capri”, señaló la actriz sobre la imagen de su pastel de chocolate.

Las redes sociales se inundaron rápidamente de mensajes de felicitaciones y buenos deseos. Colegas, amigos y seguidores se sumaron al festejo virtual, entre ellos figuras como Maru Botana y Pity la numeróloga, quienes le dedicaron palabras repletas de cariño y buenos augurios para esta nueva etapa que comienza.

Cumpleaños de Cande Molfese | Instagram

Así, Cande Molfese inicia un nuevo año personal con el corazón lleno, motivada por el cariño de su entorno más cercano y atravesando un presente marcado por el amor, el trabajo y los nuevos proyectos que asoman en el horizonte. A los 35, la actriz celebra no solo el paso del tiempo, sino también el camino recorrido y todo lo que aún está por venir.