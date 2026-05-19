Lejos de la televisión y el fútbol, el exitoso nuevo negocio de Alina Moine

Durante años, Alina Moine construyó una sólida carrera en el periodismo deportivo. Su paso por distintos programas de televisión y coberturas futbolísticas la convirtió en una de las figuras más reconocidas del medio, destacándose por su estilo elegante, perfil reservado y fuerte presencia frente a cámara.

Alina Moine

Sin embargo, lejos de limitarse al mundo de la televisión y el deporte, Alina Moine decidió expandirse hacia un universo completamente distinto: la cosmética. La periodista se convirtió en la imagen y la creadora conceptual de “Alina for Him”, una fragancia masculina desarrollada junto a la firma argentina Monique Arnold que comenzó a posicionarse como uno de los lanzamientos más importantes de la marca.

El proyecto personal con el que Alina Moine

El perfume nació a partir de una idea muy personal de Alina Moine, crear una fragancia inspirada en cómo, según ella, debería oler un hombre moderno. Lejos de tratarse únicamente de una campaña publicitaria, la conductora participó activamente en el concepto detrás del producto y trabajó sobre un perfil masculino asociado a la frescura, la elegancia y la presencia.

Alina Moine presentó Alina For Him

La fragancia fue presentada como uno de los lanzamientos principales de Monique Arnold y la propia Alina Moine protagonizó la portada y las páginas centrales del catálogo oficial de la marca. Bajo el lema “fuerza, frescura y máxima presencia”, el perfume apunta a hombres activos que buscan un aroma versátil para el día a día, pero también sofisticado para ocasiones especiales.

Cómo es “Alina for Him”

Uno de los aspectos más destacados de la fragancia de Alina Moine es su composición olfativa, diseñada para evolucionar en distintas etapas sobre la piel. En un primer momento predominan las notas frescas y vibrantes gracias a la combinación de limón, jengibre y menta, que aportan una sensación limpia y energética.

Alina Moine presentó Alina For Him

Con el paso de los minutos, el perfume toma un perfil más intenso y sofisticado mediante notas de cardamomo y enebro, dos ingredientes que le suman profundidad y un carácter masculino moderno. Finalmente, el aroma cierra con una base cálida y elegante compuesta por vetiver y amberwood, responsables de la fijación y duración del perfume. El resultado es una fragancia equilibrada, fresca pero intensa, pensada para transmitir personalidad y presencia sin resultar invasiva. De esta manera, Alina Moine encontró un nuevo espacio lejos de las cámaras deportivas y logró transformar su estilo personal en una propuesta comercial.