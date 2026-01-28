Este martes en LAM (América TV), Pilar Smith sacudió al mundo del espectáculo y deportivo tras anunciar la separación entre Alina Moine y Federico Giuliani. La pareja, constituida en mayo de 2023, habría decidido poner punto final a su historia de amor en medio de varios rumores sobre los motivos que llevaron a que la periodista deportiva y el coach de San Lorenzo tomaran caminos diferentes.

Alina Moine y Federico Giuliani, una historia de amor con fecha de vencimiento

El romance entre Alina Moine y Federico Giuliani comenzó a mediados de mayo de 2023 cuando ambos oficializaron su noviazgo en redes sociales. Sin embargo, tras dos años y ocho meses de estar juntos, la presentadora de ESPN y el exfutbolista habrían decidido no continuar con su pareja. “Estaban juntos desde mayo de 2023 y blanquearon a través de las redes sociales, parecía todo color de rosa”, comenzó diciendo la periodista de espectáculos en el ciclo que conduce Ángel de Brito haciendo hincapié en el amor y en la complicidad que transmitían en las imágenes en la que se los veía juntos.

Alina Moine y Federico Giuliani | Instagram

Según el testimonio de la portadora de la primicia, la pareja no habría podido sortear los obstáculos del desgaste y las rutinas. En paralelo, en sus redes sociales no quedó ningún tipo de señal de su noviazgo, dejando en claro que esta decisión no tendría marcha atrás. Sobre todo, de aquella emblemática fotografía donde oficializaban su amorío. En aquel entonces, se los podía ver súper enamorados caminando de la mano y mirándose de manera cómplice. Incluso, el joven le había escrito: "Vos y yo... ¡¡Soñando despierto!!".

Alina Moine y Federico Giuliani | Instagram

El pasado de Federico Giuliani y Alina Moine

En el ambiente deportivo, Federico Giuliani se desempeñó como jugador de fútbol y, tras retirarse, comenzó su carrera como manager en San Lorenzo. No obstante, no sólo es un rostro que suena en este ambiente, sino que también, trascendió que fue novio de Cande Tinelli en 2020. Pese a que ninguno de sus romances fue mediático, con la joven presentadora mantuvo un perfil súper reservado manteniendo su idilio al resguardo del ojo público.

Alina Moine no corrió con la misma suerte que su ahora expareja. Hace unos años, se la vinculó a la comunicadora con Marcelo Gallardo. Aunque en reiteradas oportunidades desmintió rotundamente estas especulaciones, la versión quedó en el imaginario colectivo dejando una huella en su currículum sentimental. En este marco, Pilar Smith aprovechó para reclamarle en vivo a Ángel de Brito que, gracias a la primicia lanzada en LAM, la esposa del director técnico rompió el lazo de amistad que tenía con ella.

De esta manera, entre versiones de desgaste y un silencio hermético, Alina Moine y Federico Giuliani pusieron punto final a una historia de amor que duró casi tres años. Cabe destacar que, hasta el momento, ninguno de los dos salió a dar explicaciones al respecto priorizando la privacidad de su intimidad y cuidando lo que fue un romance cargado de pasión.

NB