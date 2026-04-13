Así está hoy a los 33 años Federico Ayos, el hijo de Mónica Ayos, que brilla como actor en Estados Unidos

Federico Ayos viene construyendo un presente cada vez más sólido como actor y, aunque durante años su nombre quedó asociado sobre todo a la televisión mexicana, hoy su recorrido también empieza a desplegarse entre México y los Estados Unidos. El hijo de Mónica Ayos creció viendo de cerca el oficio de sus padres y fue armando un camino propio dentro de la ficción latinoamericana.

Federico Ayos y un camino propio más allá del apellido

Su presente también se entiende a partir de una historia familiar que lleva ya dos décadas en México. Diego Olivera y Mónica Ayos se instalaron allí en un momento de fuerte impulso laboral y eligieron criar en ese país tanto a Federico, el hijo mayor de ella, como a Victoria. En ese marco también fue tomando forma el recorrido artístico de Federico, que comenzó en 2013 con participaciones en dos episodios de La Rosa de Guadalupe.

Federico Ayos

Desde entonces fue sumando títulos dentro de una pantalla especialmente ligada a la ficción y las telenovelas. Participó en producciones como La candidata, Mi marido tiene familia, El dragón, Médicos, Te acuerdas de mí, Amor dividido y Pienso en ti, una secuencia de trabajos que lo fue afirmando dentro de la televisión mexicana.

Lo interesante en su caso es que con el tiempo dejó de quedar reducido al lugar de “el hijo de”. Fue ganando espacio como actor y también mayor visibilidad dentro del medio. En los últimos años, además de su labora como modelo, su carrera empezó a abrirse hacia los Estados Unidos, un movimiento que refuerza la idea de un presente más amplio y de una proyección que ya no pasa solo por México.

Federico Ayos

Federico Ayos, entre Estados Unidos y un posible regreso familiar

Ese crecimiento profesional quedó atravesado además por una información que se conoció este fin de semana. En Infama (América), Karina Iavícoli contó que, después de dos décadas de vida en México, Mónica Ayos y Diego Olivera estarían evaluando volver a instalarse en la Argentina. “La idea es, a fin de año, venir los cuatro, con los dos hijos, pasar las fiestas y ellos quedarse porque a los chicos les está yendo súper bien”, señaló.

Federico Ayos y su familia

En el mismo programa, Iavícoli sumó más detalles sobre el presente de Federico. “A Federico le está yendo súper bien en Houston. Está trabajando en novelas. A la hija también. Mónica no puede creer que el hijo ya tenga 34 años. Ella lo tuvo muy joven. Ella me dijo que cada vez que viene acá a visitar a su familia se dieron cuenta de cuánto extrañan”, agregó la panelista.