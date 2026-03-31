Lejos del fútbol, el nuevo negocio del Pupi Zanetti

Pupi Zanetti se aleja del fútbol para dar inicio a un nuevo negocio que lo vincula con la tradición argentina y proyecta su nombre hacia Europa. La propuesta busca consolidar un producto con identidad propia y abrir camino en mercados internacionales. Con esta iniciativa, se suma a un sector que combina historia y modernidad, aportando un diferencial para los consumidores.

El nuevo negocio del Pupi Zanetti que crece en Europa y lo aleja del fútbol

Pupi Zanetti presentó un nuevo negocio lejos de las canchas, con una iniciativa que une raíces argentinas y el mercado internacional. El proyecto se orienta a conquistar consumidores en Europa con un producto que combina historia y modernidad. La propuesta se destaca por su enfoque en calidad y diseño, elementos que buscan posicionar la tradición en un mercado competitivo.

Pupi Zanetti

La iniciativa nació de la alianza entre el excapitán de la Selección, el grupo misionero Mate Rojo y el arquitecto Marcelo Ifrán, con el objetivo de posicionar la identidad del mate en mercados internacionales. El proyecto lleva el nombre de Il Capitano, en referencia al histórico liderazgo del exfutbolista en el Inter de Milán.

La propuesta de Javier Zanetti se distingue por un diferencial poco habitual: un estacionamiento natural de 24 meses, que otorga a la yerba un sabor intenso y equilibrado. A esto se suma un envase doypack con cierre zipper, diseñado para preservar la frescura y aportar comodidad, un detalle clave en mercados donde el consumo se asocia también a sofisticación.

Il Capitano, la yerba del Pupi Zanetti

Detrás de la iniciativa, además del deportista, se encuentra el empresario yerbatero Pedro “Pepe” Stepaniuk, que sintetizó la importancia del lanzamiento con una frase que marca el rumbo del sector. “Es la primera vez que un jugador de fútbol de primer nivel pone su nombre a una marca de yerba mate. Es un hito para el sector y una plataforma para la proyección global”, comentó.

La proyección internacional del negocio del Pupi Zanetti

La distribución en Europa del nuevo negocio del Pupi Zanetti estará a cargo de Mate Planet Europa, lo que garantiza presencia estratégica en góndolas de tiendas gourmet y plataformas de e-commerce. Además, cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que acompañó la iniciativa y aseguró espacios en ferias internacionales como ANUGA.

Il Capitano, la yerba del Pupi Zanetti

El contexto en el que surge Il Capitano no es sencillo, aseguró Stepaniuk, quien señaló que la sobreproducción yerbatera presiona los precios y reduce márgenes de rentabilidad. Ante ese escenario, subrayó la necesidad de innovar: “Necesitamos productos nuevos que nos mantengan competitivos”.

La propuesta del Pupi Zanetti también se enlaza con la tendencia wellness. Durante la última Jornada Yerba Mate y Salud, la bioquímica Ana Thea destacó que la infusión es hipocalórica, rica en polifenoles y con un 60% más de antioxidantes que el té verde. Además, el envase lleva impreso el logo de la Ruta de la Yerba Mate y el de Argentina, un gesto que reivindica como orgullo provincial.

Pupi Zanetti

El Pupi Zanetti, con sus 16 títulos en el Inter y más de 850 partidos oficiales, es sinónimo de disciplina y liderazgo. Su figura, ahora ligada a la yerba mate, muestra su negocio como un producto argentino que llega a Europa con glamour, elegancia y raíces profundas en la tradición misionera y argentina.

VDV