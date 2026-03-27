Lejos del fútbol, el importante negocio de Paulo Dybala

Paulo Dybala, lejos del fútbol, protagoniza un importante negocio que lo vincula con el norte de Córdoba. La adquisición de una estancia de gran extensión marca un paso firme en su camino de diversificación patrimonial. La inversión realizada en 2019 por una cifra millonaria se suma a la tendencia de figuras del deporte que buscan abrir nuevas oportunidades.

Paulo Dybala se suma a una tendencia en alza con un importante negocio lejos del fútbol

Paulo Dybala, lejos del fútbol, se destaca por un importante negocio que lo conecta con el ámbito agropecuario. La compra de un campo de cientos de hectáreas en Córdoba representa una inversión significativa que abre nuevas posibilidades en su vida. Con raíces en su provincia natal, el jugador se suma a un estilo de emprendimientos cada vez más utilizado.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Más allá de su excelente presente en la Roma y la llegada de su hija Gia, el delantero se abrió camino lejos del deporte por un negocio de gran envergadura. En 2019 adquirió la estancia La Selva, ubicada en el norte de Córdoba, por una cifra cercana a los 5 millones de dólares, consolidando un proyecto que lo vincula directamente con el sector rural.

Según se conoció, la propiedad que compró Paulo Dybala hace casi siete años, cuenta con 700 hectáreas, un casco histórico y tierras destinadas a la producción agropecuaria y ganadera. La estancia se encuentra en una zona estratégica, próxima al Camino Real, entre las localidades de Sarmiento y Cañada de Río Pinto. Este entorno combina tradición y potencial productivo, lo que convierte a la inversión en una apuesta sólida.

Paulo Dybala

Por otro lado, la extensión de las tierras permite múltiples posibilidades de desarrollo, desde la cría de ganado hasta la explotación agrícola, lo que asegura un abanico de oportunidades para el futuro. El interés del campeón del mundo por este tipo de emprendimientos se inscribe en una tendencia común entre deportistas de alto rendimiento.

Canchas de fútbol y sector agrícola, el negocio de Paulo Dybala en Córdoba

En el último tiempo, muchos jugadores de fútbol optan por diversificar sus ingresos en negocios vinculados al campo, la construcción o el sector inmobiliario. La elección de invertir en tierras responde a la búsqueda de estabilidad y proyección a largo plazo, un camino que se repite en el mundo del deporte.

Paulo Dybala

Se conoció que el futbolista de La Roma no estaría solo en este proyecto, ya que contaría con la ayuda de su hermano. Él sería el encargado de llevar adelante los negocios vinculados a la estancia adquirida en el norte de Córdoba. La idea principal es introducirse en el sector agropecuario, un rubro de gran relevancia en la región.

Dentro del predio también se solicitó la construcción de una cancha de fútbol destinada a los entrenamientos del jugador y a la posibilidad de compartir momentos con otras figuras internacionales. Hasta el momento, son pocas las imágenes conocidas del interior de la estancia, ya que Paulo Dybala no suele compartir esta parte de su vida en redes sociales.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini

Paulo Dybala, lejos del fútbol, consolida un importante negocio que lo vincula con el norte de Córdoba. La adquisición de la estancia La Selva, realizada en 2019, representa un proyecto de 700 hectáreas orientado a la producción agropecuaria. Con esta inversión, el jugador se suma a la tendencia de figuras del deporte que diversifican su patrimonio en sectores estratégicos.

VDV