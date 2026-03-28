Lejos del fútbol y de River, el millonario negocio de Franco Armani que lo vuelve referencia empresarial

Su trayectoria como arquero le permitió a Franco Armani comenzar un negocio que no está relacionado con el fútbol. Al igual que otros deportistas, decidió incursionar en un nuevo rubro que le permita obtener ganancias y ampliar su perfil como empresario.

De qué se trata el emprendimiento de Franco Armani

Mientras transita un comienzo de año marcado por una lesión que lo mantiene fuera de las canchas, Franco Armani también se consolida en una faceta menos conocida pero cada vez más frecuente entre figuras del deporte: el mundo del vino.

El arquero de River Plate se sumó a este universo con el lanzamiento de su propio Malbec, en línea con una tendencia que crece tanto en Argentina como a nivel internacional, donde distintas personalidades apuestan por desarrollar etiquetas propias o incluso bodegas. En su caso, se trata de un vino elaborado por la Finca Cuadro Benegas, una reconocida bodega ubicada en la región de San Rafael, Mendoza, zona destacada por la calidad de sus cepas.

Franco Armani

La propuesta apunta a un producto premium, tal como lo describe su propia presentación: "Elaborado de las mejores uvas malbec. Adquiere su mayor complejidad en su paso por barricas de roble francés/americano y posterior estiba en botella que le da el bouquet de vino premium". Con estas características, el vino busca posicionarse dentro de un segmento de alta gama, combinando tradición vitivinícola con el sello personal del futbolista.

Además, este producto tiene una proyección internacional: la etiqueta también es comercializada en Colombia, un país clave en la carrera de Franco Armani, donde supo construir una parte importante de su trayectoria profesional y ganarse el reconocimiento del público.

El exclusivo negocio de Franco Armani

Otras figuras del deporte que se sumaron a este negocio desde hace tiempo son Lionel Messi y Nicolás Burdisso. Además, celebridades de todo el mundo, principalmente aquellas que están sumergidos en el mundo de la música, eligen incursionar en esta industria como una forma de expandir su marca personal y vincularse con un producto asociado al lujo, la experiencia y el estilo de vida. De esta manera, lejos del fútbol y de River, el millonario negocio de Franco Armani que lo vuelve referencia empresarial es la elaboración de su propio vino, por el debió asociarse con enólogos para su lanzamiento en 2021.

Así es el complicado presente de Franco Armani, el arquero de River

En paralelo a este emprendimiento, el presente deportivo de Franco Armani no atraviesa su mejor momento. Según detalló el periodista Juan Balbi en ESPN, el arquero continúa recuperándose de una lesión que lo alejó más tiempo del previsto. "El 3 de enero tuvo la lesión muscular en San Martín de Los Andes. Se esperaba que se perdiera el primer partido nomás, se terminó perdiendo las primeras cuatro", explicó.

En este sentido, agregó que el panorama para él se volvió gris cuando debió enfrentar otro problema de salud que lo mantiene alejado de los partidos y de su carrera profesional: "Una vez que estaba en el tramo final de la recuperación, tuvo una inflamación en el tendón, por la exigencia y carga que traía en la lesión muscular".