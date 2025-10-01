La dramática despedida de El Pupi Zanetti a su papá: "Me esperaste para el último abrazo"

Momentos de sumo dolor está viviendo Javier “Pupi” Zanetti tras la muerte de Rodolfo ‘Pichón’ Zanetti, su padre. El exjugador de la Selección Argentina utilizó sus redes sociales para inmortalizar el recuerdo de su progenitor, el hombre de profesión albañil que le dio todos los recursos y apoyo para que pueda convertirse en una gran figura del deporte.

El desgarrador mensaje del Pupi Zanetti

Este lunes 29 de septiembre, el corazón del padre del Pupi Zanetti dejó de latir dejando una profunda desolación en toda su familia; especialmente en el exjugador quien, desde siempre, mostró una profunda admiración por él. Completamente abatido por la noticia, el actual vicepresidente del Inter de Italia, se pronunció en sus redes sociales para rendirle un sentido homenaje.

Pupi Zanetti | Instagram

“Me esperaste para el último abrazo, la última caricia en la mano, el último beso. Vas a estar presente en todos los momentos de mi vida. Me duele el alma, pero vas a estar en mi corazón para siempre. Te voy a extrañar mucho, viejo querido”, escribió en su cuenta personal de Instagram. Al mismo tiempo, musicalizó el video con la tradicional e imponente canción de Piero: Mi Viejo.

En las postales compartidas que conformaron un emotivo video de los momentos más significativos entre padre e hijo, el dirigente mostró cómo era su relación con su papá y el amor que lo unían a sus nietos -hijos del deportista-. Las imágenes hablaron por sí solas, y pese a que el Pupi se encuentra lejos de las plataformas de interacción social, en esta oportunidad funcionó como un canal donde volcar sus sentimientos en esta difícil etapa de su vida.

Meses atrás, en diálogo con TyC Sports, confesó que una de las satisfacciones de su vida fue cuando les dijo a sus padres que no hacía falta que trabajen más. "La cosa más linda que me tocó vivir fue poder decirles a mis padres que dejaran de trabajar. Mi viejo era albañil y mi vieja ama de casa. Poder decirles 'Basta, no trabajen más. Ahora acompáñenme a mí' fue muy hermoso", dijo en aquel entonces, dejando en claro la admiración que tiene por ambos y el agradecimiento por los valores transmitidos durante su crianza.

Pupi Zanetti | Twitter

El acompañamiento al Pupi Zanetti de las instituciones claves en su vida

Como era de esperarse, los mensajes institucionales de condolencias no tardaron en llegar. El primero en pronunciarse fue el club Talleres de Remedios de Escalada, lugar que vio nacer al Pipu Zanetti. Además, en dicho lugar, conoció a Paula, su actual esposa. “Es un día muy triste para toda la familia de Talleres. Lamentamos comunicar el fallecimiento de Rodolfo ‘Pichón’ Zanetti, padre de Javier y Sergio. Nuestras condolencias en este difícil y duro momento a la familia Zanetti. El C.A. Talleres está con ustedes”, anunciaron en la web.

Por su parte, el Inter de Italia también acompañó a su dirigente desde su cuenta X (ex Twitter): “El Inter ofrece sus más sinceras condolencias al vicepresidente Javier Zanetti tras el fallecimiento de su padre, Rodolfo. Toda la familia nerazzurri y la dirección del club están pensando en él en este momento difícil”.

Pupi Zanetti | Twitter

La irreparable pérdida de Rodolfo "Pichón" Zanetti ha dejado una profunda tristeza en el corazón del Pupi y toda su familia. Sin embargo, su legado perdurará en sus descendientes como un ejemplo de inspiración, recordando a un hombre que siempre estuvo presente en la vida de su hijo, guiándolo con los valores que trazaron su exitosa trayectoria profesional: dedicación, sencillez y entrega incondicional.

