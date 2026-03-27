El motivo por el que Antonela Rocuzzo decidió quedarse en los Estados Unidos y no regresar a la Argentina

Antonela Roccuzzo es de las celebridades que más le dan importancia a su familia y a su entorno al momento de acompañarlos en diferentes proyectos. Sin embargo, también se volvió el rostro de importantes revistas y marcas de ropa, que no dudan en tenerla como embajadora principal. En las últimas horas, sorprendió a todos con su ausencia en la Argentina, cuando Lionel Messi junto a la Selección disputarán dos amistosos: frente a Mauritania y el martes 31 ante Zambia.

Antonela Roccuzzo y su familia

El motivo por el que Antonela Roccuzzo no viajó a la Argentina con Lionel Messi

Antonela Roccuzzo marcó su curso lejos del fútbol, siendo una de las influencias de la moda más importantes de los últimos años. El lujo de reconocidas marcas la eligió como el rostro principal de muchas campañas que se desarrollaron. Sin embargo, ella en ningún momento le soltó la mano a su familia y a los proyectos que los hombres de sus vidas tienen. Es por eso que generó sorpresa cuando Lionel Messi llegó a la Argentina, y se hizo notoria la ausencia de su esposa. En Lape Social Club (América), destacaron el presente de la modelo y explicaron los motivos por los que decidió quedarse en Estados Unidos.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Paula Varela destacó que Antonela Roccuzzo se volvió cara de Harper's Bazaar, una reconocida y muy exclusiva revista de moda y lifestyling. En la misma, la esposa de Lionel Messi se imponía como influencia fashionista, y muchos lo tomaron como su determinación para dejar en claro su nombre dentro de la industria. Ante las constantes dudas de su ausencia, la periodista explicó: “Decidió no acompañarlo, porque está muy ocupada”.

Seguido a esto, leyó algunas de las citas donde Roccuzzo hablaba de su presente, y de lo mucho que seguía teniendo en cuenta a la Argentina, a pesar de la decisión de mantenerse en Estados Unidos. “Hay que tirar para adelante. Es duro dejar atrás tus raíces, siempre llevé a mi familia y mis costumbres en el corazón. Me siento más madura, dándole importancia a lo que de verdad vale la pena”, fueron algunas de las palabras de Antonela a la revista.

Mientras Messi entrena con la Selección, Antonela Roccuzzo marca su camino como influencia fashionista

Mientras Lionel Messi se encuentra en la Argentina junto a la Selección, Antonela Roccuzzo deja en claro que ella es una influencia fashionista. No solo comparte sus looks en redes sociales y se vuelve viral. Desde tapados perfectos para el próximo invierno argentino hasta looks comfys y cancheros para ir a la cancha a alentar a su familia, ella dejó en claro que su nombre camina por la industria de la moda con confianza y conocimientos de las tendencias. Pero, además de esto, también se impone como protagonista de campañas y revistas de lujo, alejándose del camino deportista de los hombres de su vida.

El estilo fashionista de Antonela Roccuzzo

Debido a esta razón, y al gran crecimiento y aparición en medios internacionales que tuvo, Antonela Roccuzzo decidió no volver a la Argentina, y quedarse en Estados Unidos. De esta manera, sigue mostrando su rutina en Miami, llena de entrenamientos y eventos de la moda. Mientras tanto, Lionel Messi se prepara para enfrentarse a Mauritania, este 27 de marzo a las 20:15hs, en un amistoso en La Bombonera.

A.E