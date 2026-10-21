Las mejores fotos del cumple de Bee de la Rúa, la hija de Calu Rivero: un festejo en Madrid rodeada por sus seres queridos

La vida de la familia que formaron la actriz y DJ Calu Rivero (39) y el hijo del ex presidente Fernando “Aito” de la Rúa (42) siempre se mantuvo alejada del ruido de la gran city porteña. Rodeados por la naturaleza, en medio de un bosque, con un estilo muy bohemio y diarias rutinas de meditación, la pareja creó su particular refugio “La Corazonada” –una casa sustentable–, en medio de la tranquila José Ignacio, en Uruguay. Allí crían a sus pequeños Tao (3) y Bee (2) conectados con la vida sana que eligieron. Aunque también, viajan con frecuencia a Madrid por el trabajo del empresario y disfrutan de algunas cortas temporadas en esas tierras.

Bee de la Rúa en su cumpleaños número dos.

El cumple de Bee de la Rúa junto a sus abuelos en Madrid

A la izquierda, Calu Rivero. A la derecha, la abuela Inés Pertiné, divertida.

A la izquierda, Tao y Bee con su papá Aito y Guga Pereyra. A la derecha, Calu con los globos del festejo.

Ahora la familia de la actriz y DJ, Calu Rivero, se reunió con la “abu” Inés Pertiné (83) y los papás de Calu, Guillermo Rivero y Rita del Valle para celebrar los dos años de Bee. La esposa del ex presidente argentino Fernando de la Rúa siente debilidad por los dos niños y viaja cada tanto a su reencuentro en el lugar en el que estén. El 18 de octubre lo festejaron rodeados de globos, osos de todos los tamaños y peluches que son la debilidad de la niña. Hubo almuerzo especial en el restaurante Guga en Madrid. A la hora de soplar las velitas emocionada frente a sus grandes amores, aplaudió y gritó “¡Viva, viva, viva!”