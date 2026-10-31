El tierno look baby de Bee, la hija de Calu Rivero, con un clásico estampado a lunares en clave mini

Calu Rivero volvió a captar la atención de las redes sociales al mostrar los tiernos estilismos de su hija menor, Bee, quien ya cumplió dos años. En una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram y musicalizadas con canciones de Björk, la actriz compartió tiernas postales de la pequeña luciendo prendas con un estampado clásico que se convirtió en el gran protagonista de las imágenes. La elección priorizó la libertad de movimiento y el confort sin dejar de lado una marcada impronta estética, artística y lúdica.

Calu Rivero, mamá de Tao y Bee

Los dos looks de Bee, la hija de Calu Rivero

En las publicaciones compartidas por Calu Rivero, la niña lució dos opciones de indumentaria pensadas para su edad y su ritmo diario, donde la paleta cromática jugó un papel central en la construcción visual. El primer conjunto consistió en una prenda de base en tono celeste pastel y verde suave con líneas geométricas, intervenida por grandes lunares claros o blancos y complementada de manera sutil con un collar de cuentas de ámbar en tonos cálidos que aportaron un aire delicado.

Bee, la hija menor de Calu Rivero, con estampado lunares y collar

Y el segundo look fue un conjunto de mangas largas confeccionado en un vibrante tono rojo intenso, íntegramente cubierto por lunares blancos que aportaron un diseño clásico, alegre y muy dinámico, ideal para jugar al aire libre en contacto con la naturaleza. Ambas prendas se adaptaron perfectamente a su morfología mediante texturas suaves al tacto, priorizando la comodidad absoluta para correr, jugar y explorar sin descuidar el impacto estético del diseño.

Calu Rivero: La influencia de los lunares y el arte visual

El uso recurrente de este patrón geométrico en el guardarropa infantil no es una coincidencia, sino un guiño directo a la conexión de Calu Rivero con los universos visuales circulares. Esta tendencia dialoga de manera abierta con la obra de la emblemática artista japonesa Yayoi Kusama, célebre internacionalmente por convertir los puntos y las formas infinitas en su sello de identidad artística.

Calu Rivero, fan de los lunares y de la artista Yayoi Kusama, eligió un diseño de lunares en rojo y blanco

Esa devoción por las estampas geométricas trasciende los museos y las grandes muestras de arte para instalarse de forma orgánica en la indumentaria cotidiana de sus hijos, construyendo un lenguaje visual propio que resulta lúdico, moderno y reconocible al instante.

Las historias combinaron la ternura de la maternidad con la atmósfera sonora vanguardista de Björk, una artista que comparte con la actriz la búsqueda constante de libertad creativa, autenticidad y riesgo expresivo. De este modo, la moda infantil, la música experimental y los momentos cotidianos se integraron en una misma postal, reflejando el pulso estético con el que Calu Rivero imprime diseño y sensibilidad artística en cada rincón de su rutina diaria.