Natalia Melcon fue una de las actrices que formó parte de Chiquititas, la exitosa producción de Cris Morena que conquistó los corazones de varias generaciones. Su camino en el mundo del espectáculo comenzó a los seis años y, apenas un año después, logró incorporarse al elenco de la recordada ficción. Tras el final de la serie, continuó vinculada a algunos proyectos de actuación, aunque con el paso del tiempo su perfil profesional fue cambiando y hoy apuesta a una nueva faceta lejos de las cámaras.

Natalia Melcon | Instagram

Así es el nuevo proyecto de Natalia Melcon

Tras alejarse de su carrera actoral, Natalia Melcon construyó un camino profesional lejos de las cámaras y los escenarios. La recordada actriz de Chiquititas estudió Arquitectura en Buenos Aires y llegó a desempeñarse en el Ministerio Público Fiscal, dentro del Poder Judicial. Sin embargo, ahora decidió explorar una nueva faceta vinculada al mundo de la gastronomía y los emprendimientos.

Natalia Melcon inauguró su nuevo local gastronómico | Instagram

En las últimas horas, compartió en sus historias de Instagram imágenes de su nuevo proyecto: Balder, un café ubicado en Palermo Hollywood, uno de los barrios porteños que se caracteriza por su propuesta gastronómica y cultural. El espacio busca ir más allá del concepto tradicional de cafetería. Se presenta como un lugar de encuentro que combina gastronomía, workshops y una propuesta centrada en el matcha, con charlas, capacitaciones y distintas actividades destinadas a generar experiencias e intercambios entre los clientes.

Entre las iniciativas que se desarrollan en la cafetería también hay encuentros dedicados a temas de actualidad. En una de las actividades, un moderador abordó los riesgos de la inteligencia artificial y el funcionamiento de los algoritmos, en una charla que invitó a reflexionar sobre el impacto de la tecnología en la vida cotidiana.

Además, el emprendimiento contempla el servicio de take away, una modalidad cada vez más elegida por quienes buscan disfrutar de una propuesta gastronómica sin permanecer necesariamente en el local. En otras palabras, combina la experiencia de un espacio de encuentro con alternativas pensadas para el ritmo de la gran ciudad.

Natalia Melcon: de la actuación y el Ministerio Público Fiscal a ser empresaria gastronómica

La transformación laboral de Natalia Melcon fue paulatina. En los inicios de Instagram, la joven utilizaba su cuenta personal con un perfil similar al de una influencer: compartía imágenes de su vida diaria y mantenía una presencia activa en la red social. Sin embargo, con el paso del tiempo fue dejando de lado esa faceta pública para concentrarse en su desarrollo profesional. Así, después de alejarse de la actuación, comenzó una carrea universitaria y llegó a trabajar en el Ministerio Público Fiscal, hasta que ahora decidió apostar por un nuevo desafío empresarial ligado a la gastronomía.

Con la apertura de este emprendimiento empresarial, la actriz se suma a una tendencia que también conquistó a otras figuras del espectáculo, que encontraron en los bares y restaurantes una alternativa para desarrollar una faceta emprendedora. Entre ellos aparecen Cande Molfese, con su cafetería Borja; la fallecida Ernestina Pais, creadora del restaurante Milion; y Martín Piroyansky con su local de café de especialidad y los sánguches de miga, llamado Café Mar del Plata. De esta manera, la ex Chiquititas sigue los pasos de otros artistas que decidieron ampliar sus horizontes más allá de su faceta artística.

Natalia Melcon, empresaria gastronómica | Instagram

Natalia Melcon suma un nuevo capítulo a su faceta profesional y demuestra que su historia no quedó ligada únicamente a la televisión. De los escenarios de Chiquititas a los proyectos gastronómicos y culturales, la ex actriz apuesta ahora a un emprendimiento propio que busca combinar café, conocimiento y comunidad en Palermo.