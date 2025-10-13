Chiquititas le abrió la puerta al mundo del espectáculo a diversos actores que quedaron marcados en la vida de muchos niños de la época. Una de ellas fue Natalia Melcon, quien interpretó a Tali, una de las niñas del hogar con diversas tramas que marcaron a los pequeños. Sin embargo, ella decidió alejarse de la televisión argentina y refugiarse en la intimidad de sus seres queridos. En la actualidad, tiene un inesperado trabajo, y de vez en cuanto hace apariciones en redes sociales.

Natalia Melcon fue una de las protagonistas de Chiquititas. Desde los 7 años, mostró su pasión por la actuación y formó parte de diversos proyectos relacionados con Rincón de Luz. Además, tuvo apariciones en ciclos como Kachorra y Casi Ángeles, y formó parte de la película de Chiquititas. Sin embargo, en medio de problemas personales y una vida que le comenzaba a pesar, decidió alejarse de la televisión. "Era un trabajo, la verdad, pero no me arrepiento. Yo era feliz ahí, me re divertía. Pero bueno, llegó un momento que, al hacerlo durante tantos años sin parar, me fue cansando", reveló en una entrevista con Infobae.

De esta manera, aseguró que no le había pasado de querer volver a la actuación hasta el 2025, cuando en un viaje a Israel vio el amor que el público aún le seguía teniendo a la historia. “Me pasó que me siguieron del hotel a la playa, cosas que vos decís: '¿Cómo puede ser que pase esto del otro lado del mundo?' Hicimos un show con canciones y estuvo buenísimo, me re divertí y volví a tener el contacto con la gente, que era eso también lo que a mí me encantaba de actuar. Ahí me dieron ganas", reveló.

Con el correr de los años, y tras haber dejado atrás su vida en los medios, Natalia decidió enfocarse en sus estudios y consiguió un inesperado trabajo en el Ministerio Público Fiscal, en el Poder Judicial. “Súper alejada de todo lo que es la tele. Sí hago a veces colaboraciones con marcas en las redes y esas cosas, pero no estoy actuando, que era lo que hacía de chiquita”, explicó en Ellas, el ciclo de entrevistas de Infobae.

Natalia Melcon es una de las actrices más queridas por el público, por su participación en diversas novelas que marcaron a la infancia argentina. En todo momento, ella agradece la experiencia que ganó, al igual que sigue con su vida lejos de la televisión y la actuación. En la entrevista, le expresó su amor a Cris Morena, sobre todo por el espacio de contención que le dio en uno de los momentos más difíciles de su vida. “Siempre digo que me hubiera gustado decirle a Cris que realmente me salvó. Me la he cruzado en algunos eventos, pero no era el contexto para hablarlo", expuso.

