Jesica Cirio atraviesa un presente alejado de las apariciones frecuentes que marcaron gran parte de su carrera y, en ese contexto, surgieron novedades relacionadas con un nuevo negocio. La información fue tomando fuerza a partir de los relatos de Fernanda Iglesias y Yanina Latorre, quienes dieron a conocer aspectos de un emprendimiento que estaría comenzando a desarrollarse. Aunque algunos detalles todavía generan debate, el tema despertó interés por mostrar una faceta diferente de la conductora.

Se conoció el nuevo negocio de Jesica Cirio, que la mantiene lejos de la televisión

Mientras mantiene un perfil mucho más reservado que en otras etapas de su carrera, Jésica Cirio volvió a quedar en el centro de la atención por un supuesto nuevo proyecto comercial. La información fue revelada por Fernanda Iglesias durante su participación en Puro Show (El Trece), donde la periodista aseguró que la modelo estaría desarrollando un emprendimiento vinculado a la importación y comercialización de productos de alta gama.

Jesica Cirio

Según explicó la panelista, la iniciativa estaría enfocada en la venta de indumentaria premium y artículos de cosmética coreana. Además, sostuvo que la influencer habría comenzado a analizar oportunidades dentro del mercado de las importaciones. Durante el programa, señaló: “Ella no se quiso quedar quieta a pesar de que tiene mucho dinero porque claramente es millonaria, es ambiciosa, entonces dijo: 'Yo tengo que hacer algún negocio acá'”.

Durante el programa, Fernanda Iglesias se refirió a la estructura que demandaría este tipo de actividad y explicó que, más allá de la posibilidad de traer mercadería del exterior, el negocio de Jesica Cirio debería cumplir con ciertos requisitos administrativos y legales que deben cumplirse. En ese contexto, remarcó: “Empezó a pensar en el tema de la importación, qué es lo que está haciendo mucha gente hoy en día, porque está muy fácil traer mercadería de afuera. Igual yo estuve investigando; hay ciertos pasos que hay que cumplir tenés que estar anotado en arca de determinada manera, pagarle un despachante de aduana”.

Antes de terminar, la periodista vinculó este supuesto emprendimiento con distintos aspectos del pasado mediático de la conductora y con los cuestionamientos que surgieron en torno a personas de su entorno. “No la estamos acusando de absolutamente nada, pero sí estamos recordando el historial, por lo menos de la gente que la rodeaba, Jessica”, continuó Iglesias. Además, agregó que no contaba con elementos para realizar acusaciones y señaló que si la modelo quería mostrarle los documentos, podía hacer, pero no tenía ninguna obligación.

Dudas y repercusiones sobre el proyecto comercial de Jesica Cirio

Horas después, el tema también fue abordado por Yanina Latorre en su programa de El Observador 107.9. La conductora retomó la información difundida por Fernanda Iglesias y puso el foco en la viabilidad comercial de un emprendimiento de Jesica Cirio que, según trascendió, incluiría prendas asociadas a marcas internacionales de alto posicionamiento. Durante su análisis, explicó que la comercialización formal de determinadas firmas requiere autorizaciones específicas.

En la misma línea, comentó: “Entonces lo que yo dije es, guarda, no vaya a ser que esté vendiendo como si fuese Adidas, pero es trucho. Porque está lleno de emprendimientos y de marcas que venden como si fuese de lujo”. La periodista aclaró que planteaba una hipótesis vinculada al funcionamiento habitual del mercado y no una acusación concreta. Más adelante, profundizó sobre los requisitos necesarios para operar con ese tipo de productos en el país.

“No, pará, no digo que lo vaya a hacer. Digo, guarda, porque para vos vender Adidas, tenés que tener un local a la calle y comprarle al distribuidor oficial de Adidas y seguir todas las leyes e impuestos de franquicia”, sostuvo al aire. Según explicó Yanina Latorre, la comercialización de líneas exclusivas suele estar regulada por normas específicas. Además, Fernanda Iglesias también habló sobre distintos aspectos de la vida actual de Jésica Cirio. La periodista mencionó cambios en su exposición pública, ya que a mediados de año la conductora cerró sus redes sociales. Cabe aclarar que la influencer desde hace años se destaca por compartir rutinas de gimnasia y entrenamiento, reflejando su estilo de vida fitness.

Jesica Cirio

Por el momento, Jésica Cirio no realizó declaraciones públicas sobre la información difundida por Fernanda Iglesias y retomada posteriormente por Yanina Latorre. Mientras continúan las especulaciones alrededor de este posible proyecto comercial, el foco permanece puesto en la versión que indica que la conductora estaría explorando una nueva actividad ligada a la importación y venta de productos de indumentaria.