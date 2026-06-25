Barby Franco se sinceró sobre su amistad con Jésica Cirio: "Me dio asco ver el video con los dólares"

La investigación que tiene como uno de sus principales protagonistas al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde volvió a sumar un nuevo capítulo tras la difusión de una serie de videos en los que se observa a Jésica Cirio exhibiendo importantes cantidades de dólares en efectivo dentro de un vestidor. Mientras la Justicia busca determinar el origen del dinero y la autenticidad del material, distintas figuras cercanas a la actriz comenzaron a expresar públicamente su postura.

Jesica Cirio

En ese contexto, Barby Franco fue consultada por Puro Show acerca de las imágenes que se viralizaron en los últimos días y también sobre el vínculo que supo mantener con Jésica Cirio. Sin esquivar las preguntas, la modelo recordó la amistad que las unió durante varios años y reconoció el profundo impacto que le generó ver el video que hoy forma parte de la investigación.

La contundente reacción de Barby Franco

Durante su intervención con Puro Show, Barby Franco recordó que la amistad con Jésica Cirio terminó hace aproximadamente tres o cuatro años, cuando la conductora se separó de Martín Insaurralde y comenzó su relación con Elías Piccirillo: "Éramos muy amigos de la familia, pero no más que eso. Ella se enamora de otro chico, se casa y no tuvimos nunca más vínculo", explicó.

Al ser consultada por los videos que se conocieron en los últimos días, no ocultó el impacto que le generaron: "Tremendo. Lo que dije en el programa: desilusión, asco. Yo iba a comer asados a esa casa. A ese nivel", afirmó. Luego agregó que las imágenes la sorprendieron por completo: "Me re sorprendió cuando vi el video, me requete contra sorprendí. Pero bueno, qué sé yo, la Justicia tiene que solucionar todo esto".

Barby Franco sentenció su vínculo con Jésica Ciro

En otro tramo de la entrevista, Barby Franco reveló que, pese a que el año pasado existió un intento de acercamiento por parte de Jésica Cirio, decidió no retomar la relación: "Medio que se quiso acercar, pero no. Viste cuando decís: 'No, ya está, loca'", recordó. Consultada sobre si estaría dispuesta a reconstruir el vínculo después de todo lo sucedido, fue categórica: "No, ni loca. Como amiga ya está, no".

Barby Franco

Por último, Barby Franco aseguró que mientras compartían reuniones familiares nunca observó nada que despertara sospechas: "Nunca vi nada raro. Me contaba que tenía sus ingresos, alguna carterita, una que otra cosita, pero nada mega lujoso que me llamara la atención", sostuvo. Así, la pareja de Fernando Burlando dejó claro que no tiene intención alguna de recuperar algún vínculo con la bailarina.