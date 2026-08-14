Filtran nuevas imágenes de la casa de Jesica cirio y Martín Insaurralde tras el escándalo: salón de maquillaje, gimnasio y estilo moderno

Jesica Cirio vuelve a estar en el centro de la escena mediática tras la difusión de nuevas imágenes de la casa que compartía con su exesposo, Martín Insaurralde. El material, que se presentó en la Justicia, muestra el estilo moderno de la casa y los ambientes más destacados como un salón de maquillaje, un gimnasio repleto de máquinas y un lujoso vestidor.

Sale a la luz la lujosa casa que compartían Jesica Cirio y Martín Insaurralde

Nuevas imágenes de la casa que compartieron Jesica Cirio y Martín Insaurralde volvieron a poner el foco sobre la propiedad que la expareja tenía en un exclusivo country. El video fue presentado este jueves ante la Justicia por la Fundación Apolo a la causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora y a su exesposa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Las imágenes fueron difundidas por La Nación permiten recorrer distintos sectores de la vivienda, además de mostrar espacios que hasta ahora no habían quedado expuestos con tanto detalle. Uno de los espacios que más llama la atención es el gimnasio que se encuentra dentro del hogar, que se encuentra rodeado de ventanales y ofrece vista hacia el exterior. Además, posee varias máquinas para realizar ejercicio, pesas y elementos destinados al trabajo muscular. Su estética es funcional y moderna que se caracteriza por el ingreso de luz natural durante el día.

Filtran nuevas imágenes de la casa de Jessica cirio y Martín Insaurralde tras el escándalo

Otro de los rincones que se lleva todas las miradas es un amplio ambiente que funciona como camarín y salón de maquillaje, muy ligado al universo profesional de Jesica Cirio. En el video, se puede observar un extenso mueble destinado a guardar diferentes productos y elementos de belleza, además de un gran espejo y una silla negra que dice Chanel en blanco.

El ambiente tiene una impronta sofisticada pero funcional: predominan los muebles oscuros, las superficies amplias y la iluminación pensada para las tareas de maquillaje y preparación. También se distingue una gran cantidad de prendas y objetos personales.

Una propiedad de estilo moderno y minimalista

Más allá de los espacios destinados al entretenimiento, el recorrido permite conocer parte de la estética general de la casa que compartían Jesica Cirio y Martín Insaurralde. La propiedad presenta una arquitectura contemporánea, con ambientes amplios, líneas rectas y una decoración en la que predominan los tonos neutros.

En el comedor se observa una mesa rectangular de grandes dimensiones, acompañada por varias sillas negras de diseño moderno. Una lámpara colgante de líneas simples mientras que una pared blanca suma detalles geométricos que aportan textura sin sobrecargar la decoración. El living y los espacios de circulación mantienen esa misma búsqueda: muebles de líneas puras, colores sobrios, iluminación cálida y una estética elegante y minimalista.

Así eran las habitaciones de Jesica Cirio, Martín Insaurralde y su hija Chloe

La filmación presentada en la Justicia también muestra la sofisticada habitación de Jesica Cirio y Martín Insaurralde. Se trata de un rincón de paredes grises con efecto veteado, pisos de madera y un enorme ventanal con cortina beige. La cama, que es protagonista absoluta, se caracteriza por estar decorada con sábanas neutras con almohadones de terciopelo en tono verde.

Filtran nuevas imágenes de la casa de Jessica cirio y Martín Insaurralde tras el escándalo

Sin embargo, lo más llamativo es el lujoso vestidor que tenía la modelo: armario repleto de estantes y luces led, en el que guardaba sus numerosas prendas y calzado. Un sitio destinado a su pasión por la moda y las tendencias, que ocupaba gran parte de su cuarto. Por otro lado, está la habitación soñada de su hija Chloe: cama de madera con estructura de casa, mesas y peluches. Asimismo, la pequeña contaba con un playroom especialmente para ella en el que se puede ver una mesa de pool, sillones y cestos con juguetes.

Filtran nuevas imágenes de la casa de Jessica cirio y Martín Insaurralde tras el escándalo

De esta manera, filtran nuevas imágenes de la casa de Jesica cirio y Martín Insaurralde tras el escándalo en la que se destaca un salón de maquillaje, un amplio gimnasio con grandes ventanales y ambientes de estilo moderno y minimalista.