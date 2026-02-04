Leticia Siciliani reveló que quiere ser madre junto a su nueva novia: "No sé cómo. Hay muchas formas de maternar"

La actriz Leticia Siciliani volvió a sorprender al público con una charla íntima y sin filtros en el programa La Mañana con Moria. En medio de su agenda televisiva y artística, la intérprete se abrió sobre uno de los aspectos más importantes de su vida: su relación amorosa de larga duración y su deseo de ser madre.

La actriz junto a su pareja, con quien comparte una historia amorosa estable desde hace varios años.

Con una historia de amor que ya supera los seis años, Siciliani habló con naturalidad de su vínculo con su pareja, describiéndolo como estable, profundo y lleno de compañerismo. “Yo soy re Susanita. Cuando arranco con alguien pienso que, mientras dure, es eterno”, explicó, subrayando que para ella el amor representa compromiso y continuidad cuando se siente verdadero.

La actriz compartió que su relación le dio tranquilidad y seguridad, y destacó que su pareja es alguien con quien puede imaginar un futuro juntos. “A mí me gusta. Soy enamoradiza y larguera. Me imagino que la relación es para siempre, ¿sino para qué voy a estar?”, confesó Siciliani, en un momento del programa donde combinó humor y honestidad para hablar de su vida sentimental.

Cómo vive su relación desde hace años

Leticia Siciliani hizo hincapié en cómo la estabilidad de su relación influyó en su crecimiento personal. A diferencia de otros vínculos pasajeros o turbulentos, la suya se fue consolidando con los años, sin prisa y con mutua complicidad entre las dos partes. Más allá de los títulos o las definiciones, lo que ella valora es esa sensación de estar acompañada y construir en conjunto.

“La verdad es que no sé si me gustaría casarme. No necesito de los papeles para tener esa confirmación”, explicó. Aunque reconoció que si su pareja quisiera avanzar hacia una boda, no la descartaría, enfatizó que aquel paso no es una prioridad absoluta, sino algo que tomaría con naturalidad si surgiera desde el corazón.

Leticia durante su participación en MasterChef

Además de hablar de su amor de larga duración, Leticia también compartió uno de sus sueños más íntimos: ser madre. Cuando el tema salió a la luz, la actriz fue clara y sincera: no sabe exactamente cómo ni cuándo, pero siente un deseo profundo de formar una familia. “Sí tengo el deseo de maternar a alguien en algún momento de mi vida, pero no sé cuándo”, relató en la entrevista.

Cómo contó su sexualidad a su familia

La actriz también contó cómo fue contarles a sus padres y hermanos que era lesbiana. Lejos de un momento dramático o conflictivo, Siciliani explicó que nunca fue algo que reprimió en lo profundo de su vida: no estuvo nunca en el closet, sino que simplemente se tomó su tiempo para entenderse primero a sí misma antes de expresarlo públicamente.

“Cuando estuve segura de lo que sentía, lo conté a mis viejos y mis hermanos y estuvo todo más que bien. No fue una confesión, fue algo relajado”, sostuvo Leticia Siciliani, agradeciendo la libertad y el apoyo que recibió de su familia desde el inicio. Esa anécdota se volvió un testimonio de normalización para muchos seguidores que vieron en su historia una forma de enfrentar con honestidad los procesos personales.

