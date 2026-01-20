Leticia Siciliani: "Cualquier persona que hable mal de mi hermana se mete conmigo"

En medio de la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro, Leticia Siciliani defendió a su hermana tras las críticas de Sabrina Rojas. La actriz, reconocida por su trabajo en teatro, cine y televisión, rompió el silencio en Intrusos y apuntó contra la conductora.

Leticia Siciliani salió al cruce para defender a su hermana Griselda en medio del enfrentamiento público con Luciano Castro

Leticia Siciliani furiosa con Sabrina Rojas

La controversia se desató luego de que Sabrina Rojas volviera a referirse públicamente a Griselda Siciliani y al vínculo que mantiene con Luciano Castro, su ex pareja y padre de sus hijos. La conductora lanzó comentarios filosos y cuestionó actitudes del pasado, dejando entrever que se sintió profundamente lastimada por situaciones ocurridas cuando aún estaba en pareja con el actor.

La actriz aseguró que hubo comportamientos que la marcaron y remarcó que ciertas versiones que circularon en aquel momento no fueron casuales. Además, criticó la conducta del padre de sus hijos y afirmó: “Dale, no te podés equivocar tantas veces”. Y agregó: “O quedate soltero o dejá de lastimar mujeres”.

Leticia Siciliani fue contundente al defender a su hermana y dejó un mensaje claro en medio del escándalo mediático.

Las declaraciones siguieron en las redes sociales, cuando Rojas seleccionó un fragmento de la canción “La Perla”, de Rosalía, que incluye frases como “te harán un monumento a la deshonestidad” y “quien queda contigo se drena”, junto con referencias a un hombre que “es el centro del mundo” y “vive rodeado de señales de alerta”. “Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra. Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas”.

En la misma línea, remarcó: "Hay algo de la gente cool que dice ‘no hablo de mi vida privada’. En el momento en que estás en un programa contando que fuiste amante durante seis o siete años… Más íntimo que eso… Eso es hablar de tu vida privada", en referencia a la participación de Griselda en Perros de la Calle en 2023.

Sabrina Rojas

Más allá de esos reproches, Sabrina fue tajante al descartar cualquier posibilidad de reconciliación con Luciano Castro. Afirmó que no volvería con él y explicó que, aunque fue una relación importante y significativa en su vida, ya no existe atracción ni lugar para un regreso. Lejos de ponerle fin al tema, estas declaraciones intensificaron el debate público y volvieron a colocar a los protagonistas en el centro de la escena mediática.

Frente a este contexto cargado de versiones, opiniones cruzadas y análisis televisivos, Leticia Siciliani decidió tomar la palabra y expresar con claridad su postura. En diálogo con Intrusos, la actriz dejó en claro que cualquier comentario malintencionado o información falsa que circule sobre su hermana la afecta de manera directa. “Cuando hablan mal de ella o mienten, es como meterse conmigo”, sostuvo.

Leticia remarcó que no está dispuesta a tolerar que se digan mentiras que perjudiquen la imagen o la intimidad de Griselda Siciliani, quien hasta el momento había optado por mantener un perfil bajo y no responder públicamente. Para la actriz, hay límites que no deberían cruzarse, incluso en el marco de una disputa mediática.

El origen del conflicto se remonta al escándalo que rodeó la relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro, marcada por infidelidad confirmada y la filtración de audios que en su momento generaron un fuerte revuelo. Tras la difusión de ese material, el tema escaló rápidamente y se instaló en la agenda de los principales programas de espectáculos.

Los dichos de Sabrina Rojas que reavivaron el conflicto

Sin embargo, las nuevas declaraciones de Sabrina Rojas y la repercusión que tuvieron en los medios provocaron que el tema volviera a tomar fuerza. En ese escenario, la intervención de Leticia Siciliani funcionó como un respaldo público y familiar, pero también como un llamado de atención sobre los límites de la exposición mediática.

Griselda Siciliani y Luciano Castro, una relación marcada por rumores, versiones cruzadas y exposición mediática.

En redes sociales, la frase de Leticia se convirtió rápidamente en tendencia y fue replicada por usuarios y panelistas de espectáculos. Muchos destacaron su actitud de defensa y su mensaje directo, mientras que otros volvieron a debatir sobre el rol de los medios y la exposición de la vida privada de los famosos.

Así, el cruce entre Sabrina Rojas, Griselda Siciliani y Luciano Castro suma un nuevo capítulo a una historia que sigue generando interés. Por ahora, la postura de Leticia es clara: frente a las críticas y las versiones, la defensa de su hermana no se negocia.

