Lily Sciorra vestida de gala en el Palacio Versalles: todos los detalles

La escritora, empresaria y filántropa argentina Lily Sciorra asistió a la gala benéfica Vive la Fête! organizada por The American Friends of Versailles en el Palacio de Versalles junto a su marido, el empresario Gustavo Mascardi. La fecha de la fiesta coincidió con su cumpleaños y una de las organizadoras es Sandrine de Montmorte amiga personal de Lili, quien reside en Madrid y es reconocida por ser autora del libro “Una Ventana a la Vida”, donde relata su inspirador proceso de recuperación frente al cáncer de mama.

Lily Sciorra, Edouard Vermeulen y Marie Sandrine de Montmort, una de las organizadoras de la gala benéfica Vive la Fête.

Casi 300 invitados se ubicaron en los salones del palacio del Rey Sol

La reunión fue una expresión de lujo y buen gusto, en el mejor escenario para una velada con trajes de gala y exclusivas joyas. La organización del evento llamado “Legado de Luz”, llevó mucho tiempo de programación, visitas privadas y encuentros festivos en salones legendarios que se abren en pocas ocasiones, como los salones del Quai d’Orsay y el Hôtel de Talleyrand hasta el Château de Champlâtreux.

La fecha de la gala coincidió con el cumpleaños de Lily y todo fue pura celebración con amigos parisinos.

Los grandes mecenas David y Sybil Yurman, se reunieron en el Salón de Hércules con la ministra de Cultura de Francia, Catherine Pégard, y con invitados como el príncipe Diana Widmaier Picasso, Marie de Noailles, la estrella del ballet Hugo Marchand, Emmanuel Perrotin, Cameron Silver y Peter Brant Jr. Sin dudas, Lili Sciorra fue de las más elegantes de la noche con un impactante diseño de Gabriel Lage, quien en otras ocasiones vistió a la reina Letizia de España. Complementó el look con joyas propias, zapatos Christian Loboutin y peinado Elmi para David Lucas.

La escritora y filántropa lució un impactante vestido del argentino Gariel Lage.

“Desde que se recicló el Palacio fuimos invitados a su inauguración y a otras fiestas más. Decidimos ir a esta gran gala con nuestros amigos, ya que Philippe es muy amigo de Gus también y era una buena excusa, para festejar juntos, brindar compartir, vernos, disfrutar, y reírnos mucho. Les pedí a mis hijos como regalo de cumpleaños que dejen a un lado sus obligaciones para pasar en familia mi cumpleaños en Paris. Realmente sabía desde hace mucho tiempo sobre esta gala “Family and friends de Versailles” y confirmé. Luego recurrí a Gabriel ( Lage) para el maravilloso vestido. Afortunadamente tenia dos en España porque ha vestido a Letizia y me encantó el que elegí. Amé la foto icónica que salió en Vogue en el famoso salon dorado de los espejos. Fue una noche y una celebración inolvidable”, dijo Lili sobre su gran experiencia en París.