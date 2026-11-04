Lizy Tagliani sobre el ataque a mujeres trans en Palermo: "No puede ser un juego atrapar vidas y hacer con ellas lo que te dé la gana"

Lizy Tagliani compartió una reflexión vinculada a experiencias que marcaron distintas etapas de su vida. Luego del ataque a las mujeres trans en Palermo, la conductora recuperó una imagen con un fuerte significado personal y desarrolló un mensaje en el que repasó recuerdos, sensaciones y situaciones que atravesó a lo largo de los años.

Lizy Tagliani compartió un sentido mensaje luego del ataque a mujeres trans en Palermo

Lizy Tagliani compartió en las últimas horas un sentido mensaje en sus redes sociales luego de que se conociera la agresión que sufrió un grupo de mujeres trans en los Bosques de Palermo durante el fin de semana. La conductora acompañó su reflexión con una imagen de una de las coreografías que realizó en Bailando por un sueño, donde podía verse una pantalla con la frase “Si me querés, quéreme trans”.

Lizy Tagliani

En su publicación, la participante de MasterChef Celebrity eligió hablar desde su propia experiencia. “Vivir es un derecho, cada uno vive como puede, quiere o lo dejan”, escribió al comienzo de un texto en el que repasó distintas situaciones que atravesó desde su infancia y adolescencia. Lejos de limitarse a repudiar lo ocurrido, vinculó el episodio con recuerdos personales relacionados con la discriminación, la violencia y el miedo que, según contó, marcaron diferentes etapas de su vida.

El posteo de Lizy Tagliani recordó que durante la década de los 80 tuvo que escapar de agresiones físicas y verbales. “Allá por el 86 sabía escapar de las piedras y los golpes, aprendí a anular los gritos e insultos... sabía en qué galería de Adrogué meterme para que no me encontraran las patotas”, escribió. También señaló que supo responder y esquivar situaciones de peligro permanente asociadas, según expresó, a la posibilidad de mostrarse tal como era.

El sentido mensaje de Lizy Tagliani

La conductora también señaló que aprendió a responder y a protegerse frente a situaciones que consideraba una amenaza constante. “Supe cómo contestar y cómo escabullirme del peligro constante que generaba ser yo”, expresó, al describir escenas que formaron parte de su vida cotidiana durante su juventud.

El recuerdo personal de Lizy Tagliani que invitó a la reflexión

En su mensaje, Lizy Tagliani hizo referencia a situaciones que marcaron distintas etapas de su vida. Contó que a los cinco años llegó a sentirse responsable de un episodio de abuso porque, según relató, así se lo hizo creer quien la había agredido. También recordó que a los 12 años creía avergonzar a algunos padres de amigos “por ser muy maricón” y que a los 15 cargaba con la frustración de no haber nacido mujer y no poder celebrar sus quince años como imaginaba.

Lizy Tagliani

Con el paso del tiempo, explicó, logró construir un espacio propio. “Poco a poco fui logrando encontrar mi lugar; siempre tuve momentos de felicidad que anestesiaban y calmaban las heridas. Ahora soy plena”, señaló. Sin embargo, también remarcó que algunas marcas permanecen y que todavía le genera impacto observar situaciones de violencia dirigidas hacia personas que intentan desarrollar su vida con normalidad.

En el cierre de su mensaje, Lizy Tagliani vinculó sus recuerdos personales con lo sucedido recientemente. “Me sorprende que aún hoy siga cargándose personas que tratan de respirar como pueden antes que alguien decida que tu vida no vale nada”, escribió. Y concluyó con la frase que resumió el sentido de toda su reflexión: “No puede ser un juego atrapar vidas y hacer con ellas lo que te dé la gana”.

Lizy Tagliani

Lizy Tagliani se refirió al ataque a mujeres trans en Palermo a través de un mensaje en el que conectó lo ocurrido con experiencias que formaron parte de su recorrido personal. Su publicación retomó distintos momentos de su vida para aportar contexto a un episodio que generó repercusión en los últimos días y volvió a poner atención sobre las situaciones que atraviesan las personas trans en diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

VDV