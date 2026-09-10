“No quiero llamarlo lucha”: Lizy Tagliani compartió un momento muy significativo junto a su hijo Tati Nebot

Lizy Tagliani logró consolidar uno de sus más grandes anhelos al formar una hermosa familia que desborda amor y compañerismo . Tras la llegada de su hijo Tati, el hogar que comparte con su esposo se transformó en un espacio de felicidad absoluta, un refugio donde cada logro cotidiano se celebra con el corazón abierto. Esta nueva etapa como madre resignificó por completo su vida, llenándola de una plenitud que comparte diariamente con sus seguidores de manera genuina.

En los últimos días, la comediante vivió un momento único y profundamente conmovedor junto a su hijo. Este instante tan especial reforzó el poderoso vínculo afectivo que los une, dejando una huella imborrable en su camino de crianza.

Lizy Tagliani, Sebastián Nebot y su hijo Tati

El importante momento de Tati, el hijo de Lizy Tagliani

Lizy Tagliani tuvo el fuerte deseo de ser madre desde siempre, y junto a su esposo, Sebastián Nebot, no dudaron en anotarse en el registro de adoptantes, atravesando con paciencia cada una de las evaluaciones y el proceso de vinculación institucional. Este recorrido, guiado por el deseo genuino de brindar un hogar, culminó con la llegada de Tati a su vida. En los últimos días, la familia celebró un hito administrativo fundamental que consolidó formalmente su identidad: la obtención de su nuevo DNI. Este trámite legal se convirtió en un acto de amor puro y libertad, simbolizando el arraigo definitivo del pequeño en su núcleo familiar.

A través de sus redes sociales, la comediante compartió una emotiva postal de ese instante, acompañándola con palabras conmovedoras que resonaron con fuerza. En su mensaje, expresó con firmeza: "No quiero llamar lucha a este vínculo tan hermoso", resignificando el proceso adoptivo desde el afecto y la naturalidad en lugar del sufrimiento. Asimismo, remarcó la importancia de la verdad y el origen al escribir sobre el documento de identidad como "el sello que guarda hasta que vos quieras saber una pequeña parte de tu historia".

Con una profunda sensibilidad hacia la infancia, la conductora destacó que "la identidad siempre será tu derecho asiícomo la familia el amor y crecer como todo niño merece". El cierre de su dedicatoria selló el compromiso incondicional de la pareja al afirmar que "un DNI que no cambia el camino de tu vida solo redirecciona el mapa para llegar hasta donde quieras ir tomado de nuestras manos", concluyendo con un rotundo y definitivo "Te amamos Tati Nebot".

El importante momento de Tati, el hijo de Lizy Tagliani

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot: padres orgullosos de todos los sucesos de Tati

La llegada de Tati a la familia que consolidaron Lizy Tagliani y Sebastián Nebot transformó a la pareja en padres babosos y orgullosos de su pequeño, destacando cada uno de los momentos importantes y compartiéndolos en sus redes sociales. Su presente se encuentra en su momento más luminoso y pleno, con una rutina diaria de constante celebración del crecimiento y el aprendizaje mutuo. En sus cuentas oficiales, la pareja comparte con profunda emoción cada hito que marca la infancia de su hijo, construyendo un álbum digital repleto de recuerdos imborrables.

Entre los momentos más significativos que destacaron, se encuentra el conmovedor día en que el pequeño conoció el mar por primera vez en las playas de Miramar. En aquella oportunidad, las imágenes corriendo hacia la orilla junto a sus padres despertaron una enorme ternura en el público. Asimismo, Lizy documentó con orgullo los primeros pasos de Tati en el ámbito escolar, compartiendo divertidas jornadas de juegos en el jardín. El festejo de sus cumpleaños temáticos y las postales cotidianas completan las vivencias de un hogar donde el orgullo y el amor incondicional guían cada paso.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot: padres orgullosos de todos los sucesos de Tati

La llegada de Tati Nebot a la vida de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot se consolida aún más fuerte con el emotivo y significativo momento de los últimos días, donde el niño selló su apellido bajo el clan familiar.

A.E